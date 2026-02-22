İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2026 Pazar / 6 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bolu ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
Güncel

Bolu ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

Bolu ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

AA22 Şubat 2026 Pazar 14:34 - Güncelleme:
Bolu ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
ABONE OL

Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Parkta açan çiçekler, yağışın ardından beyaz örtünün altında kaldı.

Tabiat parkından oluşan kış manzaraları, beyaz örtüyle kaplanan göl çevresi ve ormanlık alanla ziyaretçilere güzel anlar yaşattı.

Günübirlik tatil için gelen doğaseverler, yürüyüş yapıp manzarayı cep telefonlarıyla fotoğrafladı.

- KOCAELİ

Kocaeli'nin yüksek kesimleri de beyaz örtüyle kaplandı.

Başiskele'deki Aytepe mevkisi, Gölcük'teki Eriklitepe Tabiat Parkı, Kartepe Kayak Merkezi ve Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Kartepe Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Kar kalınlığı bazı bölgelerde 5 santimetreye ulaştı.

Güzergahı kullanacak sürücüleri uyaran İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, araçlarda kış lastiği kontrolü yapıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.