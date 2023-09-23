Bolu'da gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatı yapıldı

Türkiye Dağcılık Federasyonu, "2. Ulusal Dağ Arama Kurtarma Tatbikatı" çerçevesinde Seben ilçesinde bulunan Solaklar ve Muslar Kaya Evleri'nde arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. AFAD Bolu İl Müdürlüğü koordinesinde planlanan tatbikat çerçevesinde, Solaklar Kaya Evleri bölgesinde kamp yapan yaklaşık 250 kişiden oluşan ekip, senaryo gereği arama kurtarma çalışması yaptı.

DEV KADRO İLE ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI



Senaryo gereği, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kadın, çoban olan eşi ve oğlundan haber alamadığını, onları bulmak için ormana gönderdiği 3 yakının da dönmediğini bildirdi. Olayın üzerinden yaklaşık 40 saat geçtiğini değerlendiren ekipler bölgede kaybolan 5 kişinin bulunması için bölgeye intikal etti. AFAD koordinesinde aralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile UMKE'nin de bulunduğu 15 kurum ve kuruluşta görevli yaklaşık 250 arama kurtarma görevlisi bölgede kamp kurarak çalışma başlattı.

ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARI 6 SAAT SÜRDÜ



Ekiplerin sahada çoban ve oğlunu aradığı esnada bir başka ihbar geldi. Muslar Kaya Evleri'ne geziye gelen kalabalık bir grupta bulunan 3 kişinin arkadaşları ile tartışarak kayalık araziye gittiği ve akşam saatlerinde geri gelmediği ekiplere bildirildi. Arama kurtarma çalışması için sahada bulunan 250 kişilik ekibin bir kısmı, Muslar Kaya Evleri bölgesine intikal etti. AFAD tarafından koordine edilen ekipler, yaklaşık 6 saat süren arama kurtarma çalışması sonucunda 8 kişiyi yaralı halde bularak kurtardı. Yaralı olan 8 kişi, bulundukları yerlerde yapılan ilk müdahalenin ardından kamp alanında bulunan UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.