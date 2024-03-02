Bolu'da minibüs devrildi! 19 kişi yaralandı

Muhabbet T. idaresindeki 67 LB 575 plakalı minibüs, kayak merkezinden dönüş yolunda Saraycık köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 19 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılar Esma T, Semra Y, Muhammet K, Selma Y, Savaş Ö, Muhammet T, Tunç Asker C, Arzu Kibar H, Uğurkan Ö, Seda Ö, Serpil B, Habibe Berna G, Enes D, Zeynep V, Aylin Y, Nalan Y, İlter Y, Coşkun Ö. ve Timur H'nin tedavisi devam ediyor.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda trafik akışı, çalışmaların ardından normale döndü.