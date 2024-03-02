İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2024 Cumartesi / 22 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,3879
  • EURO
    34,0706
  • ALTIN
    2100.98
  • BIST100
    9097.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bolu'da minibüs devrildi! 19 kişi yaralandı

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

AA2 Mart 2024 Cumartesi 18:56 - Güncelleme:
Bolu'da minibüs devrildi! 19 kişi yaralandı
ABONE OL

Muhabbet T. idaresindeki 67 LB 575 plakalı minibüs, kayak merkezinden dönüş yolunda Saraycık köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 19 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar Esma T, Semra Y, Muhammet K, Selma Y, Savaş Ö, Muhammet T, Tunç Asker C, Arzu Kibar H, Uğurkan Ö, Seda Ö, Serpil B, Habibe Berna G, Enes D, Zeynep V, Aylin Y, Nalan Y, İlter Y, Coşkun Ö. ve Timur H'nin tedavisi devam ediyor.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda trafik akışı, çalışmaların ardından normale döndü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.