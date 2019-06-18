29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8377
  • 6,5372
  • 253.265
  • 93.666
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bolu'da otomobil dereye düştü: 3 kişi hayatını kaybetti

Bolu'nun Gerede ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Murat Deniz (26) idaresindeki 06 BJV 120 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Gerede Aktaş köyünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek dereye düştü.

Dere yatağında duran otomobili gören vatandaşlar, durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede, sürücü Murat Deniz ile otomobilde bulunan Atilla Holat (51) ve Güllüşah Polat'ın (73) hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler, Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dakikalarca dans eden yılanlar kendilerini izleyenleri hayran bıraktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mısır’dan TRT’ye Mursi sansürü

Mısır’dan TRT’ye Mursi sansürü

TSK'dan hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi

TSK'dan hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi

Terör örgütüne darbe! Turuncu kategorideydi, etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne darbe! Turuncu kategorideydi, etkisiz hale getirildi

ABD'nin PKK/YPG ile ilişkisi bir kez daha ortaya çıktı

ABD'nin PKK/YPG ile ilişkisi bir kez daha ortaya çıktı

'Neden gizlediniz? Cevap bekliyorum'

'Neden gizlediniz? Cevap bekliyorum'

Bir zamanların dev şirketiydi... Şaşkına çeviren görüntü

Bir zamanların dev şirketiydi... Şaşkına çeviren görüntü

Son sinyal uçurumdan geldi... Babanın haykırışları yürek dağladı

Son sinyal uçurumdan geldi... Babanın haykırışları yürek dağladı

Milli gururumuz Atak'tan Avrupa semalarında gövde gösterisi

Milli gururumuz Atak'tan Avrupa semalarında gövde gösterisi
 

POPÜLER HABERLER

Tehlikeli yakınlaşma! Su-27´ler ABD B-52´lerini böyle yakaladı

Tehlikeli yakınlaşma! Su-27´ler ABD B-52´lerini böyle yakaladı

Çernobil Nükleer Santrali'nin eski müdürü: Dizi gerçekleri saptırıyor!

Çernobil Nükleer Santrali'nin eski müdürü: Dizi gerçekleri saptırıyor!

Milli gururumuz Atak'tan, Avrupa semalarında gövde gösterisi

Milli gururumuz Atak'tan, Avrupa semalarında gövde gösterisi

Dolunay hayran bıraktı...

Dolunay hayran bıraktı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA