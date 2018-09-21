Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Gerede ve Göynük ilçelerinde esrar üretimine yönelik kenevir ekimi yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda, kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 6 kişiye Bolu, Düzce ve Sakarya’da operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin ev ve bahçelerinde yapılan aramalarda 141 kök kenevir, 32 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.