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Bolu'daki orman yangını söndürüldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otluk alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangına erken müdahale faciayı önledi. Köylülerin de desteğiyle söndürülen yangında 2 dönümlük alan zarar gördü.

IHA14 Ağustos 2023 Pazartesi 19:57 - Güncelleme:
Bolu'daki orman yangını söndürüldü
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Yangın, Mudurnu'nun Kavallar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavallar yakınlarındaki ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden köylüler, durumu 177 Orman Yangın ihbar hattına bildirdi. İhbar üzerine Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü'nden arazözler bölgeye sevk edildi. Olay yerine ekiplerden önce varan köylüler, yangına su tankları ve küreklerle müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen Mudurnu ve Nallıhan'dan orman ekipleri ile Mudurnu Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri köylülerle birlikte kontrol altına aldı. Yapılan soğutma çalışmasının ardından yaklaşık 2 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi.

"PİKNİK ATEŞİ OTLARA SIÇRAYINCA ETRAFA YAYILMIŞ"

Kavallar köyünden yangını söndürmek için ormanlık alana gelen bir vatandaş, "Köyden gördük dumanı, hemen müdahaleye geldik. Geldiğimizde ilk müdahaleyi köy muhtarının su tankıyla yaptık. İtfaiye gelmeden ilk müdahaleyi yaptık. Yangın otluk alandan çıkmış sanırım. Ama daha önceden piknik ateşi yakılmış az ileride. Piknik ateşi otlara sıçrayınca etrafa yayılmış" dedi.

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