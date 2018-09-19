Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Aydıncık köyü Karadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören köy sakinleri, Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü, Bolu, Yeniçağa, Gerede ve Dörtdivan belediyeleri itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
 
Alevler yayılmadan ekipler tarafından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
 
Yaklaşık iki hektarlık alanın zarar gördüğü yangın yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
THY´den down sendromlu gence uçakta doğum günü sürprizi

THY´den down sendromlu gence uçakta doğum günü sürprizi

Türkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz

Türkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz

Galatasaray - Lokomotiv Moskova

Galatasaray - Lokomotiv Moskova

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA