Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü Alınan bilgiye göre, Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Aydıncık köyü Karadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören köy sakinleri, Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.