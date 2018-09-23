Bahçelievler'de çakmak gazı patladı: 3 yaralı

Olay, saat 23:30 sıralarında Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Metin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde park halinde bulunan otomobil içerisinde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 genç, iddiaya göre otomobilin içerisinde çakmak gazı çekti.

Çakmak gazının otomobile yayılmasının ardından gençlerden biri elinde bulunan çakmağı ateşleyince sıkışan gaz bomba gibi patladı. 3 gencin, vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluştu. Olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavi altına aldı. Patlama nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri de otomobilde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.