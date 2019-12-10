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Bomba uzmanı Esma Astsubay şehit oldu

PKK’lıların Şırnak’ın İdil ilçesi kırsal alanında tuzakladığı patlayıcı, imha sırasında infilak etti, kadın Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit oldu.

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Şırnak'ın İdil ilçesiyle Midyat arasında bulunan Sarıköy sınırları içindeki Pisikayası Tepesi’nde PKK’ya yönelik operasyonlarını sürdüren Haberli Jandarma Karakolu’na bağlı askerler, teröristler tarafından tuzaklanan bir el yapımı patlayıcı (EYP) fark etti. 

9 ASKER YARALANDI

Çevre güvenliğini alan askerler, Bomba İmha Ekibi’ne haber verdi. Bölgeye gelen Bomba İmha Ekibi’nin müdahalesi sırasında EYP infilak etti. Şiddetli patlamada 9 asker yaralandı. 

Yaralı askerler, helikopterle alınarak İdil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil Servis’te müdahale edilen yaralılardan PAMİT (Patlayıcı Madde İmha Timi) Komutanı Astsubay Üstçavuş Esma Çevik ile Bomba İmha Uzmanı Uzman Çavuş Kemal Sayar kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı 7 askerin tedavisi ise sürüyor. Şehit PAMİT Komutanı Astsubay Esra Çevik’in bomba imha ettiği görüntülerinin 15 Kasım’da Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi twitter adresinden yayınlandığı ortaya çıktı. ‘Barut kokusu, parfüm kokusu’ başlıklı paylaşımda Çevik’in tuzaklanan patlayıcıları imha ettiği ve ardından da kaskını çıkarıp başparmağını kaldırdığı görülüyor. 

KULEDEN DÜŞTÜ 

Bingöl’ün Genç ilçesi Güzeldere Köyü Jandarma Karakolu’nda görev yapan 29 yaşındaki Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım, 10 metre yükseklikteki gözetleme kulesinden dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Yıldırım, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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