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Bombalı saldırı sonrası Fahrettin Altun'dan 'resmi kaynak' uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısı hakkında 'resmi kaynak' uyarısı yaptı. İletişim Başkanı Altun, 'Tüm benzeri süreçlerde olduğu gibi bu süreçte de vatandaşlarımızın dezenformasyon faaliyetlerine karşı duyarlı olmalarını, resmî kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar etmelerini önemle rica ediyoruz.' dedi.

1 Ekim 2023 Pazar 11:36 - Güncelleme:
Bombalı saldırı sonrası Fahrettin Altun'dan 'resmi kaynak' uyarısı
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da meydana gelen terör saldırısı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Altun, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin, "Tüm benzeri süreçlerde olduğu gibi bu süreçte de vatandaşlarımızın dezenformasyon faaliyetlerine karşı duyarlı olmalarını, resmî kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar etmelerini önemle rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısı girişiminde hafif yaralanan emniyet mensuplarına, bakanlığa ve Ankara'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

İki teröristin etkisiz hale getirildiği saldırı girişimi sonrası gerekli tahkikat ve çalışmaların ilgili kurumlarca titizlikle yürütüldüğünü belirten Altun, şunları kaydetti:

"Tüm benzeri süreçlerde olduğu gibi bu süreçte de vatandaşlarımızın dezenformasyon faaliyetlerine karşı duyarlı olmalarını, resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar etmelerini önemle rica ediyoruz. Medyamızın da konuya ilişkin haber faaliyetlerine sorumluluk bilinci içerisinde devam etmelerinin önemini bir kez daha vurgulamak isteriz. Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz."
  • terör saldırısı
  • bilgilendirme
  • dezenformasyon

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