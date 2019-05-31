Bordo Bereliler darmadağın etti

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK’lı teröristlere yönelik başlattığı Pençe Harekâtı’nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 27 Mayıs tarihinde başlattığı ‘Pençe Harekâtı’ sürüyor. Ateş destek vasıtaları ve savaş uçaklarınca yapılan atışlarla teröristlerce kullanılan mağara, sığınak, barınak ve mühimmat depoları tam isabetle vuruldu.

SÜPÜRME HAREKATI

TSK’nın en donanımlı ve seçkin birlikleri arasında yer alan bordo bereliler, terör yuvalarını karış karış tarıyor. Önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcılar (EYP) nedeniyle titizlikle yürütülen operasyonda, karşılarında komandoları gören teröristler çatışmaya giremeden etkisiz hale getiriliyor. Yerli ve milli İHA, SİHA, ATAK helikopterleri, silah ve mühimmatların yanı sıra F-16 savaş uçaklarının da destek verdiği teröristlerin korkulu rüyası komandolar, bölgede süpürme harekatı yaparken bir yandan da bölgedeki sığınak, depo gibi terör yuvalarını darmadağın ediyor.

YERLE BİR EDİLDİ

Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK’nın silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedefler vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı’nın devam ettiği belirtilirken Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK’nın silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedeflerin imha edildiği bildirildi.

MÜKEMMEL ATIŞ

ATAK taarruz helikopterinin yaptığı atışlarla teröristlerin bir doçka mevziini imha ettiği görüntüler ise parmak ısırttı. PKK terör örgütünün hem kara birliklerine hem de helikopterlere saldırıda kullandığı dakikada 600 mermi atabilen ağır makineli silahı doçka ve mevziinin yok edildiği videodaki detaylar kahraman Türk pilotunun da kabiliyetini ortaya koydu. Doçka mevziinin konumu nedeniyle yakından atış hakkı bulunan yerli ve milli ATAK taarruz helikopteri pilotu imkansızı başardı. Terör ininin dibine kadar yaklaşan kahraman Mehmetçik yaptığı başarılı atış ile komandoların geçiş güzergahını ağır makineli silahlardan temizledi.