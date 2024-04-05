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Borsa haftayı rekor seviyeyle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,37 değer kazanarak günü 9.618,83 puanla rekor seviyeden tamamladı.

AA5 Nisan 2024 Cuma 18:31 - Güncelleme:
Borsa haftayı rekor seviyeyle tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 489,81 puan artarken, toplam işlem hacmi 123,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,47, holding endeksi yüzde 5,43 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 7,21 ile sigorta oldu.

Günü 9.618,83 puanla rekor seviyeden tamamlayan BIST 100 endeksi aynı zamanda tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam, martta 303 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti, işsizlik oranı ise yüzde 3,9'dan yüzde 3,8'e geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da beklentilere paralel olarak yüzde 0,3 artışla 34,69 dolara ulaştı.

Analistler, Fed yetkililerinin, bankanın beklenenden daha az faiz indirimi yapabileceğine ilişkin dünkü sözle yönlendirmelerini anımsatarak, son istihdam verilerinin, yüksek faiz oranlarının etkilerine rağmen ülkede iş gücü piyasasının dirençli kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

İş gücü piyasasındaki sıkı duruşun, Fed'in faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığı yönündeki görüşünü güçlendirdiğine işaret eden analistler, bankanın bu yıl beklenen faiz indirimlerini geciktirebileceğini kaydetti.

Analistler, haftaya Ramazan Bayramı tatili öncesinde Borsa İstanbul'un 9 Nisan Salı günü saat 12.40'a kadar açık olacağını belirtti.

Haftaya yurt dışında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı, ABD'de Almanya'da ve Çin'de enflasyonun öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.650 seviyesinin direnç, 9.200 ve 9.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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