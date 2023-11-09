İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2023 Perşembe / 26 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5294
  • EURO
    30,6198
  • ALTIN
    1787.39
  • BIST100
    7773.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Borsa İstanbul eğitim programları sürüyor

Borsa İstanbul'un işleyişi, piyasaları, ürün ve hizmetleri ile ilgili temel konuları ele alan ve Borsa İstanbul Grubu tarafından verilen eğitimlere hız kesmeden devam ediliyor.

9 Kasım 2023 Perşembe 10:59 - Güncelleme:
Borsa İstanbul eğitim programları sürüyor
ABONE OL

Borsa İstanbul Grubu, eğitim faaliyetleri kapsamında Dış Eğitim Programlarına ilişkin kataloğumuzun yayımlanması ile birlikte ülkemizin farklı şehirlerinden kıymetli paydaşlarımızın yoğun ilgisi sürüyor. Bu kapsamda, 60'ı aşkın eğitim programını, aracı kurum, banka, finansal kurum ve portföy yönetim şirketi çalışanları, veri dağıtım kuruluşları, halka açılmayı planlayan ve halka açık şirketlerin çalışanları, KAP, kolokasyon hizmeti alan/alacak olan üye kurumlar gibi siz değerli paydaşlarımızın faydasına sunmaya devam ediyoruz.

Temel bilgi ve farkındalığa ek olarak teknik bilginin de elzem olduğu sermaye piyasalarıyla ilgili daha sistematik ve kapsamlı eğitim olanakları sağlamak için hazırladığımız ve siz kıymetli paydaşlarımıza sunmaya başladığımız Borsa İstanbul Dış Eğitim Programlarımızın, Borsa İstanbul Grubu bünyesinde aracı kurumlar ve diğer paydaşlar arasındaki sinerjiyi destekleyerek, sermaye piyasalarında derinliği ve farkındalığı geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Borsa İstanbul Dış Eğitim Programları Kataloğunda yer alan eğitim tarihleri; internet sitemiz üzerinden alınacak ön talepler doğrultusunda oluşturulmaktadır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.