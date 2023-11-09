Borsa İstanbul eğitim programları sürüyor

Borsa İstanbul Grubu, eğitim faaliyetleri kapsamında Dış Eğitim Programlarına ilişkin kataloğumuzun yayımlanması ile birlikte ülkemizin farklı şehirlerinden kıymetli paydaşlarımızın yoğun ilgisi sürüyor. Bu kapsamda, 60'ı aşkın eğitim programını, aracı kurum, banka, finansal kurum ve portföy yönetim şirketi çalışanları, veri dağıtım kuruluşları, halka açılmayı planlayan ve halka açık şirketlerin çalışanları, KAP, kolokasyon hizmeti alan/alacak olan üye kurumlar gibi siz değerli paydaşlarımızın faydasına sunmaya devam ediyoruz.

Temel bilgi ve farkındalığa ek olarak teknik bilginin de elzem olduğu sermaye piyasalarıyla ilgili daha sistematik ve kapsamlı eğitim olanakları sağlamak için hazırladığımız ve siz kıymetli paydaşlarımıza sunmaya başladığımız Borsa İstanbul Dış Eğitim Programlarımızın, Borsa İstanbul Grubu bünyesinde aracı kurumlar ve diğer paydaşlar arasındaki sinerjiyi destekleyerek, sermaye piyasalarında derinliği ve farkındalığı geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Borsa İstanbul Dış Eğitim Programları Kataloğunda yer alan eğitim tarihleri; internet sitemiz üzerinden alınacak ön talepler doğrultusunda oluşturulmaktadır.