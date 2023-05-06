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Borussia Dortmund'un yeni hedefi: Arda Güler

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un Jude Bellingham'ı satması durumunda Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda GÜler'i transfer etmek istediği iddia edildi.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 11:23 - Güncelleme:
Borussia Dortmund'un yeni hedefi: Arda Güler
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Alman ekibi Borussia Dortmund'un, İngiliz orta sahas Jude Bellingham'ı satması durumunda Arda Güler'i transfer etmek için girişimlere başlayacağı yazıldı.

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki 10 numarası Arda Güler, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ederken, ilgili takımların başında Dortmund geliyor.

Alman ekibinin scoutları Arda'yı uzun dönemden beri takip ediyor. Dortmund'un Arda Güler planı da belli oldu. Alman ekibi, 19 yaşındaki İngiliz starı Bellingham'ı 100 milyon euronun üzerinde bir rakama Real Madrid'e satmaya hazırlanıyor. Bu transferin sonlandırılması sonrası Borussia Dortmund, Arda Güler için resmen girişimlere başlayacak.

DEV KULÜPLER YAKIN TAKİPTE

Sarı-Lacivertli yönetim ise 2025 yılında sözleşmesi bitecek olan Arda ile yeni anlaşma yapmak istiyor. Bu konuda yapılan görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor. Bu görüşmelerin kısa süre içinde sonlandırılması planlanıyor. Fransa'dan PSG, Hollanda'dan Ajax, İngiltere'den Newcastle United Arda ile ilgilenen diğer kulüpler.

Yönetim, sezon sonunda Arda Güler için gelen tüm teklifleri masaya yatıracak. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 resmi maça çıkan Arda Güler, bu maçlarda 6 gol 4 asist kaydetti.

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