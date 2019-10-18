Boşanamadığı eşine fırlattığı çanta silah sayıldı
Adana’da 6 yıldır boşanamadığı için mağdur olduğunu ve şiddet gördüğünü iddia eden Meryem Karalök, 2018’de yılında eşine açtığı hakaret davası için polis korumasıyla geldiği adliye önünde karşılaştığı eşinin kendisine hakaret ettiğini öne sürerek eşine elindeki çantasını fırlattı. Bunun üzerine eşi ‘erkeklik gururum incindi’ diyerek mahkemeye başvurdu. Şikayet üzerine Karalök hakkında ‘Basit yaralama’dan dava açıldı. Yargılanan Karalök, çantası silah sayıldığı için 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza 3 bin lira adli para cezasına çevrildi. Tebligatı bekleyen Karalök, cezaya çarptırıldığından haberi olmadığı için parayı yatırmadı.
"BÖYLE KARAR OLMAMALI"
Karalök, “Çanta fırlattım diye bana 3 bin lira ceza kesildi. Ben çalışmıyorum ödeyecek durumum yok. Tebligat elime ulaşmadı. Eğer tebligat elime geçseydi o parayı bir şekilde bulur buluşturur öderdim. Çocuklarım bana doğum günü hazırlığı yaparken ben cezaevine girdim 17 yıl şiddet gördüm. Kolumu kırdı, beni döverken karnımdaki çocuğumu öldürdü ve sıcak su dökerek beni yaktı. 40 yaşını geçtim hala dayak yiyorum ve psikolojim alt üst oldu. 5 yıl bitti 6’ncı yıla girdi hala ayrılamadım. Hala mahkemem sürüyor. O buna bu kadar şey yaptı ama bir gün cezaevine girmedi. Ben ise bir çanta atmayla cezaevine girdim. Mahkemeler böyle kararlar verince eşime de cesaret geliyor. Bunun üzerine eşim beni öldürür. Böyle karar olmaz, olmamalı” dedi.
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