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Boşanma aşamasındaki eşine pusu kurdu, kurşun yağdırdı

Adıyaman'da işe gitmek için evden çıkan kadın, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından sokak ortasında tüfekle başından vuruldu. Kadının durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

IHA7 Mart 2022 Pazartesi 11:00 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 11:05
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Olay, Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi 1975. Sokakta meydana geldi. Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde temizlik görevlisi olduğu öğrenilen 4 çocuk annesi Remziye Y. (46) sabah işe gitmek için evden çıktığı esnada, boşanma aşamasında olduğu iddia edilen Zeynal Y. ile karşılaştı. Zeynal Y., araçtan elinde pompalı tüfek ile inerek Zeliha Y.'ye ateş etti. Şüpheli şahıs olay yerinden aracıyla kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar silah sesiyle birlikte olay yerine gelerek 112 acil çağrı merkezine bilgi verdi. Vatandaşlar başından ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralanan kadın ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadının durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi gelerek şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri Adıyaman'ın giriş ve çıkışları, kavşaklarda şüpheliyi yakalamak için uygulama yaptı. Şüpheli şahıs daha sonra polise teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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