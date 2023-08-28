Boşanma sürecindeki kocası çocuğunun velayetini alınca 4 yaşındaki oğlu ile kaçtı

Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde kendilerine ait 3 katlı binada yaşayan Levent Koç, temmuz ayından itibaren velayeti kendisinde olan 4 yaşındaki oğlunu boşanma aşamasındaki eşi Ü.K.K., tarafından kaçırıldığını iddia etti. 6 aydır oğlu Y.K'nin annesi ile birlikte kayınpederinde kaldığını söyleyen Levent Koç, velayet çıktığı tarihten beri 1 aydır oğlundan haber alamadığını ifade etti.

Jandarmaya ve savcılığa müracat ettiğini kaydeden Levent Koç, çocuğunun bir gün beşiğinde yatmadığını, aldığı oyuncaklarla bile annesinin oynatmadığını söyledi.

"SAKLIYORLAR"



Baba Levent Koç, boşanma davası sürecinde eşi Ü.K.K.'nın psikolojik sorunları olduğunu ve bunların belgeleriyle kanıtlanarak mahkemede çocuğun velayetini aldığını iddia ederek şöyle konuştu: "Normal bir durumda küçük çocuk babaya verilmez, anneye verilir ama eşimin psikolojisi bozuk olduğu için bana verildi. Elimdeki görüntülerde eşim oğlumun kolunu sıkıyor. Oğlum ağlıyordu o sırada bende arkadan gizlice görüntü çekiyordum. Bunu anlayınca bana da saldırdı. Bunlar ispatlandı, velayetini aldım. Adliyeden memurlar çocuğumu almak için gitti, çocuğun olmadığını ve kaybolduğunu söylemişler. Ancak çocuk kayıp diye arama ilanı vermiyorlar. Eşimin akrabaları gizliyorlar ve kendilerininde bilmediklerini söylüyorlar. Madem bilmiyorlar neden bugüne kadar kızlarının ve torununun kayıp olduğuna dair jandarma yada savcılığa şikayette bulunmamışlar. Saklıyorlar".

"BABAANNENİN GÖZYAŞLARI"



Kayıp çocuğun babaannesi Ümmühani Koç ise gözyaşları içinde, "Torunumun bulunmasını istiyorum. Onsuz yaşayamıyorum. Çocuğumu sağlıklı, huzurlu teslim almak istiyorum. Görenlerin haber versin"dedi.

Levent Koç eşinin ailesinin kendisine çeşitli iftiralar attığını dile getirerek, evindeki ambalajı açılmamış oyuncak, mutfak malzemeleri ve giyecekleri gösterdi.