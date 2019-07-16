27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7081
  • 6,4276
  • 259.524
  • 97.910
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Boşanmak üzere olan damat, eşinin kardeşini ve babasını öldürdü

Bursa’da eşinden ayrılmak üzere olan damat konuşmak için gittiği kayınpederinin evinde dehşet saçtı. Eşinin ailesi ile tartışan damat, hem kayınpederini hem de kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Engin K. akşam saatlerinde konuşmak için kayınpederi Nezir Aktan’a ait eve gitti. Burada bir süre konuşan iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Kavga sırasında damat Engin K. sinirlerine hakim olamayarak kayınpederi Nezir Aktan’ı bıçakladı. Babasının bıçaklandığını gören Yasin Aktan da eniştesiyle kavgaya tutuştu. Kısa bir süre kavga eden ikiliden Engin K., elindeki bıçakla kayınbiraderi Yasin Aktan’ı da karın boşluğundan yaraladı. İkilinin kavga ettiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
 
Kayınpederini ve kayınbiraderini yaralayan Engin K. olay yerinden kaçarken kavgayı gören vatandaşlar hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırırken polis ise şüpheli Engin K.’nin peşine düştü.
 
Hastaneye sevk edilen baba ve oğuldan önce baba Nezir Aktan sonra da oğlu Yasin Aktan hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Engin K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
 
Öte yandan, polis ekipleri gece boyunca olası bir duruma karşı baba ve oğlun hayatını kaybettiği hastanede geniş güvenlik tedbirleri aldı.

Azerbaycan´da 500 yıllık ağaç devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çalışan anneye güzel haber: 4 destek birden

Çalışan anneye güzel haber: 4 destek birden

S-400 sevkiyatı sürüyor: Bir uçak daha indi

S-400 sevkiyatı sürüyor: Bir uçak daha indi

Rekor kırıp ayrılacak

Rekor kırıp ayrılacak

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Anlaşma sağlandı: Yeni dönem başlıyor

Anlaşma sağlandı: Yeni dönem başlıyor

Almanya'da FETÖ'cülerden skandal broşür

Almanya'da FETÖ'cülerden skandal broşür

Öldürdü, ateşe verdi, seyretti... Savunması şoke etti!

Öldürdü, ateşe verdi, seyretti... Savunması şoke etti!

Dirar’a Arabistan ve Katar’dan teklif

Dirar’a Arabistan ve Katar’dan teklif
 

POPÜLER HABERLER

Tokat gibi sözler: Darbeye delil mi aranıyor! Ben buradayım

Tokat gibi sözler: Darbeye delil mi aranıyor! Ben buradayım

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nden kareler

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nden kareler

Çalışan anneye güzel haber: 4 destek birden

Çalışan anneye güzel haber: 4 destek birden

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA