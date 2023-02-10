İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2023 Cuma / 20 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8378
  • EURO
    20,2286
  • ALTIN
    1127.17
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bosna Hersek ve Karadağ'da Türkiye'deki depremzedelerle dayanışma faaliyetleri devam ediyor
Güncel

Bosna Hersek ve Karadağ'da Türkiye'deki depremzedelerle dayanışma faaliyetleri devam ediyor

Balkan ülkelerinden Bosna Hersek'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için tevhid programı düzenlenirken, Karadağ'da toplanan yardım deprem bölgesine ulaştırılmak için yola çıktı.

AA10 Şubat 2023 Cuma 00:05 - Güncelleme:
Bosna Hersek ve Karadağ'da Türkiye'deki depremzedelerle dayanışma faaliyetleri devam ediyor
ABONE OL

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Hünkar Camisinde, depremde hayatını kaybedenler için tevhid ve hatim programı düzenlendi.

Saraybosna Müftülüğünce düzenlenen programda konuşan Saraybosna Müftüsü Nedzad Grabus, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini söyleyerek, "Oradaki kardeşlerimizde bu akşam manevi anlamda bağ kurmak istedik. Türkiye'deki kardeşlerimiz zor zamanlarımızda bizimle de manevi bağ kurdular." diye konuştu.

Programa, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de katıldı.

Karadağ'ın Tuzi kentindeki Mehmet Fatih Medresesinde toplanan yardım ise deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Barış Kalkavan, yardımların ülke genelinde toplandığını belirterek, THY'nin de bu yardımların ulaştırılması noktasında yardımcı olacağını söyledi.

Depremzedeler için en gerekli olan battaniye, yorgan, bebek maması, bebek bezi gibi malzemeleri ulaştıracaklarını ifade eden Kalkavan, Karadağlı arama ve kurtarma ekiplerinin bugün bir kişiyi enkazdan çıkardıklarını anımsattı.

Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic de yardım eden herkese teşekkür ederek, "Türk kurumları burada yüzlerce proje gerçekleştirdi. Bizim Türkiye'ye karşı sorumluluklarımız var. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kalanlara da sabır diliyorum." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.