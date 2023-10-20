Bosna Hersek'teki camilerde Filistin için yardım toplandı

Ülkedeki tüm camilerde Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'in mesajı hutbede okundu ve Filistinliler için dua edildi.

İsrail'in saldırılarının kınandığı cuma namazı sonrası başkent Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde de nakdi yardım toplandı.

Camilerde toplanan yardımların kayıt altına alınarak, Filistin'e gönderileceği öğrenildi.

Bosna Hersek İslam Birliğinin dün yapılan toplantısında da İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları kınanmıştı.

Öte yandan Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan tarihi Bayraklı Camisi'nde de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

