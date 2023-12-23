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Bosna'da Filistin etkinliği: Gazze'yi beyaz önlüğümle korudum

Saraybosna'da, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tanık olan Filistinli doktor Abdelhakim Gouda'nın anlatımıyla 'Gazze'yi beyaz önlüğümle korudum' konulu etkinlik düzenledi.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 00:23 - Güncelleme:
Bosna'da Filistin etkinliği: Gazze'yi beyaz önlüğümle korudum
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Academia Vakfı tarafından başkentteki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde gerçekleşen "Gazze'yi beyaz önlüğümle korudum" adlı etkinlikte, Gouda, tatil için gittiği Gazze'de, İsrail'in saldırılarıyla başlayan korkunç günleri anlattı.

Academia Vakfı tarafından başkentteki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde gerçekleşen etkinlikte, Gouda, tatil için gittiği Gazze'de, İsrail'in saldırılarıyla başlayan korkunç günleri anlattı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta da doktor olarak görev yaptığını aktaran Gouda, "Gazze'de gördüklerim en büyük savaş yaralarıydı. Gazze'de doktorların savaş zamanı olay yeri müdahalelerine şahit oldum." dedi.

Gouda, doktor, gazeteci, akademisyen ve bilim insanlarının İsrail'in korkunç saldırılarının hedefinde olduğunu söyleyerek, "Filistin'e akrabalarımı ziyaret etmeye gittim. İlk üç hafta çok güzeldi çünkü Gazze çok güzel bir yer. Ancak İsrail, Gazze'yi yok ediyor." diye konuştu.

Gazze'deki ölümlerin giderek "günlük rutin" e dönüştüğüne dikkati çeken Gouda, "Gazze'deki insanlar o kadar cesur ki Kudüs'ün asla İsrail'in eline geçmesine izin vermeyecektir. Bu yüksek seviyede bir vatanseverliktir." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Jahja Muhasilovic de konuşmacı olarak katıldı.

  • Gazze koruması
  • Doktor tanıklık
  • İsrail saldırıları

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