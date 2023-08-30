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Bowling heykeline çarpıp takla attı

Sarıyer'de cadde üzerinde otomobille seyreden kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki bowling heykeline çarptı. Havalanarak takla atan ve ters dönen otomobildeki sürücü yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza ise kameralara anbean yansıdı.

IHA30 Ağustos 2023 Çarşamba 10:53 - Güncelleme:
Bowling heykeline çarpıp takla attı
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Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde 34 GGE 781 plakalı otomobille cadde üzerinde seyreden N.B.G., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak yol kenarına doğru giden otomobil, bowling heykeline çarparak havalandı. Takla atan otomobil metrelerce giderek ters döndü.

BOWLİNG HEYKELİNE ÇARPIP TAKLA ATTI

Kaza sonucu sürücü G. hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde, otomobil sağa doğru yönelip heykele çarpıyor. Ardından araç havalanarak takla atıyor. Sesleri duyanlar da koşarak olay yerine gidiyor. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

FECİ KAZADAN HAFİF YARALI KURTULDU

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşlar tarafından çıkartılan hafif yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan N.B.G. ardından taburcu edildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazayla ilgili polis ekipleri inceleme yaparak tutanak tuttu. Araç ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

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