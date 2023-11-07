Boykot çığ gibi büyüyor! Okul kantinlerinde İsrail menşeli ürünler satılmayacak

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kentteki tüm okul ve bağlı kurumların kantinlerinde İsrail menşeli ürünler ve İsrail'e destek verdiği bilinen ürünlerin alımı, satımı ve kullanımının yapılmayacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, hizmetlerini yerli ve milli ürünlerle destekleyerek dayanışma ruhunu yükselttiklerini ifade ederek İsrail'in insafsızlığını lanetlediklerini belirtti.

Yahşi, "Biz eğitimciler her gün okullarımızda evlatlarımıza iyiliği, merhameti, adaleti anlatırken onları vicdanlı, adil, mazlumun derdine derman olmaya gönüllü bireyler olarak yetiştirmeye çalışırken bugün kurduğumuz cümleler boğazımıza takılıyor. Acının, zulmün, vahşetin ülkesi yoktur. Bu, tüm insanlığın meselesidir. Türk Milleti olarak tek yürek, tek ses bu zulmün karşısında sessiz kalmayarak onurlu ve izzetli duruşumuzu, tepkilerimizi göstermeye devam ediyoruz. Okul kantinlerimizde İsrail menşeili ürünlerin satışını boykot ederek Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kendi topraklarında zulme maruz kalan Filistinli kardeşlerimizin acısı yüreğimizde." ifadelerini kullandı.

İzmir Kantinciler Odası Başkanı Özgür Yavuz da masum sivilleri katleden İsrail'i şiddetle kınadıklarını ve bu zulmü lanetlediklerini belirterek, Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların okul kantinlerinde satışı yapılmayacağını ifade etti.