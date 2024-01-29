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Bozcaada ve Gökçeada'ya sefer iptalleri

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

IHA29 Ocak 2024 Pazartesi 12:10 - Güncelleme:
Bozcaada ve Gökçeada'ya sefer iptalleri
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş firmasından yapılan açıklamada, "30.01.2024 Salı (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 30.01.2024 Salı (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

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