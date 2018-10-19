Aydın'da medyum operasyonunda 2 çalışanı ile birlikte gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Operasyon kapsamında polis ekipleri önce Mehmet P.’ye ait iki adet aracı çekici ile parka çekti. Ardından Mehmet P. ve çalışanları H.S. ve S.E. gözaltına alındı.

Yapılan soruşturma sonucu adliyeye sevk edilen H.S. ve S.E. serbest bırakılırken Mehmet P. tutuklanarak Nazilli Cezaevi’ne gönderildi.