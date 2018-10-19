Aydın'da medyum operasyonunda 2 çalışanı ile birlikte gözaltına alınan şahıs tutuklandı
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bölgede medyumluk yapan Mehmet P. İle yanında çalıştırdığı iki kişi gözaltına alındı.
- İHA
Operasyon kapsamında polis ekipleri önce Mehmet P.’ye ait iki adet aracı çekici ile parka çekti. Ardından Mehmet P. ve çalışanları H.S. ve S.E. gözaltına alındı.
Yapılan soruşturma sonucu adliyeye sevk edilen H.S. ve S.E. serbest bırakılırken Mehmet P. tutuklanarak Nazilli Cezaevi’ne gönderildi.
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