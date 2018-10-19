Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Aydın'da medyum operasyonunda 2 çalışanı ile birlikte gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bölgede medyumluk yapan Mehmet P. İle yanında çalıştırdığı iki kişi gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Operasyon kapsamında polis ekipleri önce Mehmet P.’ye ait iki adet aracı çekici ile parka çekti. Ardından Mehmet P. ve çalışanları H.S. ve S.E. gözaltına alındı.
 
Yapılan soruşturma sonucu adliyeye sevk edilen H.S. ve S.E. serbest bırakılırken Mehmet P. tutuklanarak Nazilli Cezaevi’ne gönderildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Ahlat Ağacı´ Londra Film Festivali´nde

´Ahlat Ağacı´ Londra Film Festivali´nde

En düşük maaş 2.370 liraya çıkacak

En düşük maaş 2.370 liraya çıkacak

ABD istihbaratının Ağrı Dağı’nda uydularla arama yaptığı ortaya çıktı

ABD istihbaratının Ağrı Dağı’nda uydularla arama yaptığı ortaya çıktı

Cellat içeri böyle girdi

Cellat içeri böyle girdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA