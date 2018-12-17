Brezilya'da yamyamlar, bir kadını iş vaadiyle kandırıp öldürdü etinden börek yapıp sokakta sattı

Polisin kayıp ihbarlarını araştırmasıyla kan donduran olaylar silsilesi ortaya çıktı. Jorge Beltrao Negromonte da Silveira, karısı Isabel Pires ve metresi Bruna Cristina Oliveira, kurbanları vahşice öldürdü. Brezilya'yı çalkalayan yamyam üçlünün genç bir kadını iş vaadiyle kandırıp dadı olarak eve aldı.

Karate uzmanı olan Jorge Beltrao Negromonte da Silveira, genç kadını 18 aylık kızının önünde çekiç ve bıçakla öldürdü. Karısı Isabel Pires ise cesedi parçalara ayırıp etlerini geleneksel bir börekte kullandı. İçi etle doldurulan börekleri yiyen yamyam üçlü, börekleri aynı zamanda sokaklarda sattı. Aynı yöntemle iki kadını daha öldüren yamyamlar, seneler süren yargılamanın ardından hapis cezaları aldı.

Brezilya'nın kuzeydoğusunda yer alan Garanhuns'taki mahkeme, 2012'de yakalanan adam ve metresini 71'er yıl, karısını ise 68 yıl cezaya çarptırdı.

Cesetlerden kalanları evin bahçesine gömen yamyamlar, daha önce cinayetleri itiraf edip pişman olmadıklarını söylemişti. Katil erkeğin 50 sayfalık 'Şizofrenik İfşaat' adlı kitabında cinayetleri nasıl işlediğini yazdığı anlaşıldı

(Sabah)