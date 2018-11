Büyülü Gerçekliğe İstanbul’dan Bakan Film Türkiye’de 9 Kasım’da Vizyonda

Son derece sağlıklı ve zeki olsa da, doğuştan büyük kafaya sahip olması nedeniyle tür- lü zorluklarla mücadele eden genç Batlır’ın trajikomik hikayesinin yönet- menliğini Türkiye’den Stare Yıldırım üstleniyor.

Amerika ve Kanada’daki gösterimlerinin ardından izleyicilerden tam not alan Türk yönetmen Stare Yıldırım’ın filmi “Batlır”,9 Kasım’da Türkiye’de vizyona giriyor. Büyük bir kafaya sahip olması nedeniyle hep dalga geçilen Batlır’a, hayatta şanslı olsun diye, ailesi Bahtlı ismini vermek istiyor. Ancak nüfus memuru şansızlık sonucu adını BATLIR olarak yazıyor kimliğine. Film, geçimi- ni taksicilik yaparak sağlayan babasıyla yaşayan Batlır’ın, kafasını değiştire- cek riskli bir ameliyatın parasını toplamak için tüm sosyal fobisine rağmen bilgi yarışmasına katılmasının öyküsünü anlatıyor. Bu macerada ona başka balinalar sesini duymadığı için dünyanın en yalnız balinası olan 52 hert eşlik ediyor.

Game of Thrones’dan makyöz, Yüzüklerin Efendisi’nden yapımcı

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisiyle Emmy ödülü kazanan makyöz Tris- tan Versluis, Batlır’ı canlandıran Can Sipahi’nin kafa makyajını yapmak için her çekim günü üç saat harcadı. Filmin yapımcılığını ise Yüzüklerin Efendisi film serisinin ortak yapımcısı olan Rick Porras üstlendi. Batlır, Robert Ze- meckis’le çalıştıkları dönemde hayata geçirdikleri Forest Gump filmine ben- zeten Porras, yönetmenin umut ve sevgi gibi duyguları samimi ve evrensel bir dille aktarabilmesi sonucunda, Amerikalı izleyicinin de Türkiyeli izleyicinin de hem gülüp hem ağlayarak izlediği bir film ortaya çıktığını belirtti.