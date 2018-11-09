Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Büyülü Gerçekliğe İstanbul’dan Bakan Film Türkiye’de 9 Kasım’da Vizyonda

Amerika genelinde pek çok şehrin yanı sıra Kanada ve Avusturalya’da da gösterilen ve Türkiye’de vizyona girecek olan “Batlır”, Yüzüklerin Efen- disi serisinin ortak yapımcısını, Game of Thrones’un Emmy ödüllü makyözünü ve Türkiyeli bir yönetmeni bir araya getirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Son derece salıklı ve zeki olsa da, doutan büyük kafaya sahip olması nedeniyle tür- lü zorluklarla mücadele eden genç Batlır’ın trajikomik hikayesinin yönet- menliini Türkiye’den Stare Yıldırım üstleniyor.

Amerika ve Kanada’daki gösterimlerinin ardından izleyicilerden tam not alan Türk yönetmen Stare Yıldırım’ın filmi “Batlır”,9 Kasım’da Türkiye’de vizyona giriyor. Büyük bir kafaya sahip olması nedeniyle hep dalga geçilen Batlır’a, hayatta anslı olsun diye, ailesi Bahtlı ismini vermek istiyor. Ancak nüfus memuru ansızlık sonucu adını BATLIR olarak yazıyor kimliine. Film, geçimi- ni taksicilik yaparak salayan babasıyla yaayan Batlır’ın, kafasını deitire- cek riskli bir ameliyatın parasını toplamak için tüm sosyal fobisine ramen bilgi yarımasına katılmasının öyküsünü anlatıyor. Bu macerada ona baka balinalar sesini duymadıı için dünyanın en yalnız balinası olan 52 hert elik ediyor. 

Game of Thrones’dan makyöz, Yüzüklerin Efendisi’nden yapımcı

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisiyle Emmy ödülü kazanan makyöz Tris- tan Versluis, Batlır’ı canlandıran Can Sipahi’nin kafa makyajını yapmak için her çekim günü üç saat harcadı. Filmin yapımcılıını ise Yüzüklerin Efendisi film serisinin ortak yapımcısı olan Rick Porras üstlendi. Batlır, Robert Ze- meckis’le çalıtıkları dönemde hayata geçirdikleri Forest Gump filmine ben- zeten Porras, yönetmenin umut ve sevgi gibi duyguları samimi ve evrensel bir dille aktarabilmesi sonucunda, Amerikalı izleyicinin de Türkiyeli izleyicinin de hem gülüp hem alayarak izledii bir film ortaya çıktıını belirtti.

En büyük sürpriz ise Kenya’dan geldi. Film gerçek oldu. Ekim ayında BBC sosyal medyada Angel(Melek) adında 14 yaında bir kız genç kızın haberini paylatı. Batlır ile neredeyse birebir aynı hikayeye sahip bu Angel ile de Batlır gibi hep dalga geçilmiti ama buna ramen “Asla vazgeçmeyin” diyen genç kızın annesi Annah Njambi, insanların hayatını olumlu yönde deitire- cek, birçok hayata imza atacak bir film izlediini belirtti... Angel’la ilgili bir bilgi olmadan, benzer bir konunun bu kadar gerçekçi bir filme dönümüş ol- masının akınlıını yaayan Njambi. “Bu film Allah’ın insanlıa gönderdii bir mesaj. Tüm kalplere dokunabilecek, umut dolu, çok güçlü bir film izledim. O kadar mutlu ve heyecanlıyım ki, söylecek kelime bulamıyorum. Bu film birçok dile çevrilmeli.” dedi. Türkiye ile aynı zamanda filmi izleyecek olan Angel 20 Kasım’da Dünya Çocuk Gününde Birlemiş Milletlerde konuma ya- pacak.

Yönetmen Stare Yıldırımın, ilk uzun metraj çalıması olan filmin oyuncu kadrosunda ise; Can Sipahi (Bahtlı), Merve Dizdar (Yudum), Sinan Çalıkanolu (Ejder), Erkan Tadöen (Bahtlı’nın babası Veysel), Gökçe Eyüpolu (Bahtlı’nın annesi), Yılmaz Gruda (Ayhan Amca), Yaızkan Dikmen (Sabit) ve Selen Kurtaran (Sabit’in sevgilisi Duygu) gibi isimler yer alıyor.

Editöre Not: Berlin Film Festivali Yetenek Kampüsü 2013 yılı mezunlarından olan Stare Yıldırım, Lisans eitimini birincilikle girdii Hacettepe Üniver- sitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı’nda tamamladı. Eitimine California Üniversitesi Film Departmanı’nda devam etti. Los Angeles’ta sinema film- lerinde yönetmen yardımcısı, uygulayıcı yapımcı ve senaryo doktoru olarak çalıtı. Medyavizyon Film Yapım Departman’ını kurdu ve yöneticiliini üstlendi. Bu dönemde Yaamın Kıyısında, Polis, Küçük Kıyamet, lk Ak, Beyaz Melek gibi filmleri henüz senaryo aamasındayken seçerek izleyiciyle buluturdu. 2012 yılında 10 yıl aradan sonra yönetmen yardımcılıı yaptıı setlere döndü. Yapımcı & yönetmen koltuuna oturduu kısa filmle, ‘50 KISSES’ isimli ngiliz yapımı uzun metraj sinema filmine dâhil oldu. 2018’de TRT TV Filmleri kapsamında tamamladıı ilk uzun metrajı “Batlır Deil, Bahtlı” filmi ile de Amerika’da birçok festivale davet edildi ve hepsinden ödülle döndü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CNN muhabiri sordu, Trump çileden çıktı... İşte o anlar

CNN muhabiri sordu, Trump çileden çıktı... İşte o anlar

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Whatsapp'ın bilinmeyen özelliği

Whatsapp'ın bilinmeyen özelliği

Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA