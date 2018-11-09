Büyülü Gerçekliğe İstanbul’dan Bakan Film Türkiye’de 9 Kasım’da Vizyonda

En büyük sürpriz ise Kenya’dan geldi. Film gerçek oldu. Ekim ayında BBC sosyal medyada Angel(Melek) adında 14 yaşında bir kız genç kızın haberini paylaştı. Batlır ile neredeyse birebir aynı hikayeye sahip bu Angel ile de Batlır gibi hep dalga geçilmişti ama buna rağmen “Asla vazgeçmeyin” diyen genç kızın annesi Annah Njambi, insanların hayatını olumlu yönde değiştire- cek, birçok hayata imza atacak bir film izlediğini belirtti... Angel’la ilgili bir bilgi olmadan, benzer bir konunun bu kadar gerçekçi bir filme dönüşmüş ol- masının şaşkınlığını yaşayan Njambi. “Bu film Allah’ın insanlığa gönderdiği bir mesaj. Tüm kalplere dokunabilecek, umut dolu, çok güçlü bir film izledim. O kadar mutlu ve heyecanlıyım ki, söylecek kelime bulamıyorum. Bu film birçok dile çevrilmeli.” dedi. Türkiye ile aynı zamanda filmi izleyecek olan Angel 20 Kasım’da Dünya Çocuk Gününde Birleşmiş Milletlerde konuşma ya- pacak.

Yönetmen Stare Yıldırımın, ilk uzun metraj çalışması olan filmin oyuncu kadrosunda ise; Can Sipahi (Bahtlı), Merve Dizdar (Yudum), Sinan Çalışkanoğlu (Ejder), Erkan Taşdöğen (Bahtlı’nın babası Veysel), Gökçe Eyüpoğlu (Bahtlı’nın annesi), Yılmaz Gruda (Ayhan Amca), Yağızkan Dikmen (Sabit) ve Selen Kurtaran (Sabit’in sevgilisi Duygu) gibi isimler yer alıyor.

Editöre Not: Berlin Film Festivali Yetenek Kampüsü 2013 yılı mezunlarından olan Stare Yıldırım, Lisans eğitimini birincilikle girdiği Hacettepe Üniver- sitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı’nda tamamladı. Eğitimine California Üniversitesi Film Departmanı’nda devam etti. Los Angeles’ta sinema film- lerinde yönetmen yardımcısı, uygulayıcı yapımcı ve senaryo doktoru olarak çalıştı. Medyavizyon Film Yapım Departman’ını kurdu ve yöneticiliğini üstlendi. Bu dönemde Yaşamın Kıyısında, Polis, Küçük Kıyamet, İlk Aşk, Beyaz Melek gibi filmleri henüz senaryo aşamasındayken seçerek izleyiciyle buluşturdu. 2012 yılında 10 yıl aradan sonra yönetmen yardımcılığı yaptığı setlere döndü. Yapımcı & yönetmen koltuğuna oturduğu kısa filmle, ‘50 KISSES’ isimli İngiliz yapımı uzun metraj sinema filmine dâhil oldu. 2018’de TRT TV Filmleri kapsamında tamamladığı ilk uzun metrajı “Batlır Değil, Bahtlı” filmi ile de Amerika’da birçok festivale davet edildi ve hepsinden ödülle döndü.