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Bu bir ilk! Uzayın derinliklerinden Dünya'ya gönderildi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bir ilke imza atarak uzayın derinliklerinden dünyaya yönelik çalışmanın ayrıntılarını paylaştı. NASA, uzayın derinliklerinden ilk kez lazer aracılığıyla Dünya'ya video gönderildiğini bildirdi.

IHA20 Aralık 2023 Çarşamba 17:18 - Güncelleme:
Bu bir ilk! Uzayın derinliklerinden Dünya'ya gönderildi
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzayın derinliklerinden ilk kez lazerle gönderilen ultra yüksek çözünürlüklü videoyu paylaştı.

NASA, uzay çalışmalarında bir ilke imza attı. NASA'nın Psyche uzay aracı, Derin Uzay Optik İletişim (DSOC) projesi kapsamında uzayın derinliklerinden lazer aracılığıyla ilk kez Dünya'ya ultra yüksek çözünürlüklü video gönderdi. Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yaklaşık 80 katına denk gelen 31 milyon kilometre uzaklıktan gönderilen videoda, bir NASA çalışanının 3 yaşındaki "Taters" adlı kedisi yer aldı. Lazer tabanlı son teknoloji ürünü olduğu belirtilen bir cihaz ile saniyede maksimum 267 megabit hız ile gönderilen 15 saniyelik videonun, California eyaletine bağlı San Diego şehrindeki Caltech Palomar Gözlemevi'ne ulaşması 101 saniye sürdü.

Projede görev yapan Ryan Rogalin, uzun mesafeye rağmen sistemin videoyu dünyadaki birçok geniş bant internet bağlantısından daha hızlı aktardığını ifade etti. NASA Yönetici Yardımcısı Pam Melroy ise, "Bu başarı, gelecekteki veri iletim ihtiyaçlarımızı karşılamada temel bir unsur olarak optik iletişimi geliştirme konusundaki kararlılığımızın altını çiziyor. Bant genişliğimizi artırmak, hedeflerimize ulaşmak için çok önemli. Bu teknolojinin sürekli olarak ilerlemesini ve gezegenler arasındaki görevlerde iletişim şeklimizin dönüşümünü sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

NASA, Ekim ayında uzaya yollanan Psyche uzay aracına önceden yüklenen videonun 11 Aralık'ta Dünya'ya gönderildiğini belirtti.

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