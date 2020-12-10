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Bu hafta cuma hutbesinin konusu nedir? Diyanet 11 Aralık 2020 Cuma hutbesi

Cuma hutbesinin bu haftaki konusu belli oldu. Vatandaşlar, bu hafta cuma hutbesinin konusu nedir? öğrenmek istiyor. Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanarak resmi sitesi üzerinden açıklanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cuma günü öncesinde yayınlana hutbenin bu haftaki konu başlığı 'Su: Hayat ve şifa kaynağımız' oldu. İşte Diyanet 11 Aralık 2020 Cuma hutbesi

10 Aralık 2020 Perşembe 15:52 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 15:52
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Bu hafta cuma hutbesinin konusu nedir? sorusunun yanıtı, cuma namazı için camilere gidecek Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Diyanet Cuma Hutbesi, her hafta olduğu gibi bu hafta da Perşembe gününden yayınlandı. Bu hafta cuma hutbesinin konusu Suyun önemi ve idareli kullanmak üzerine oldu. İşte bu hafta camilerde hayat kaynağımız suyun önemine dair okunacak olan Diyanet 11 Aralık 2020 Cuma hutbesi...

Milyonlarca Müslüman vatandaşın merakla beklediği Cuma Hutbesi yayınlandı. Bu hafta cuma hutbesinin konusu nedir? Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma namazının farzı kılınmadan önce Diyanet Cuma Hutbesi okunacak, dualar edilecek. Cuma namazını eda edecek Müslümanlar camilerde Cuma hutbesini dinleyecek. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu hafta için yayınlanan Cuma Hutbesi..

SU: HAYAT VE ŞİFA KAYNAĞIMIZ

Muhterem Müslümanlar!

Rabbimizin bizlere bahşettiği en kıymetli nimetlerden biri “su”dur. Kur’ân-ı Kerîm’in ifadesiyle, “Canlı olan her varlık sudan yaratılmıştır” ve suya bağımlı bir ömür sürmektedir. Su, hayatımızın kaynağı, toprağımızın bereketidir. Bedenimize sıhhat ve temizlik, çevremize rahmet ve güzellik su ile gelir.

Değerli Müminler!

Aziz dinimiz İslam, suyu ölçülü kullanmayı ve israf etmemeyi emreder. Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s), bir sahabinin abdest alırken fazla su kullandığını görünce, “Bu ne israf!” diyerek onu ikaz etmiştir. Sahabinin “Abdestte de israf olur mu?” sorusu üzerine “Evet, akan bir nehirde (abdest alıyor) olsan bile!” diye cevap vermiştir.

Peygamberimizin bu uyarısı, suyun ibadet maksadıyla bile olsa asla israf edilmemesi gereken nadide bir nimet olduğunu bize hatırlatmaktadır.

Kıymetli Müslümanlar

Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurur:

“Biz gökten uygun bir ölçüde su indirir ve onu yeryüzünde tutarız. Kuşkusuz bizim onu tamamen gidermeye de gücümüz yeter.”

Hepimiz biliyoruz ki, su gibi bir hazineye paha biçilemez. Suyumuz toprağın derinliklerine çekilip gitse, onu bize Rabbimizden başka hiç kimse geri getiremez.

Bugün yeryüzünde bir damla berrak ve tatlı suyun hasretiyle yaşayan milyonlarca insan varken, bize düşen sonsuz şükretmektir: “Bizi yediren, suya kandıran, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun!”

Şükrümüzün gereği olarak, nimetin kıymetini bilelim, suyu kullanırken bilinçli davranalım. İhtiyacımızdan fazla su tüketerek geleceğimizi tehlikeye atmayalım. Diğer canlıların da hakkını ihlal ederek vebale girmeyelim.

Değerli Kardeşlerim!

Bildiğiniz gibi, son zamanların en kurak yılını yaşadığımız bu günlerde ülkemizde suya ve yağmura ihtiyaç duyulmaktadır. Siz kıymetli cemaatimizi, Cuma namazının farzından sonra yapacağımız yağmur duasına katılmaya davet ediyorum.

Cuma namazı iptal edildi mi? Bu hafta Cuma namazı kılınacak mı?

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