10 Aralık 2020 Perşembe 14:02 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 14:02

Cuma namazları yasaklandı mı? sorusunun yanıtı bu hafta cemaatle birlikte cuma namazı kılmaya gidecek olan vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Salgın tedbirleri ve elverişsiz hava şartlarının bir araya gelmesi ve son zamanlarda vaka sayılarındaki artış sebebiyle açıklama yapan Diyanet İşleri, Kovid-19 salgını sürecinde kılınacak Cuma namazına ilişkin bildiri yayımladı. Buna göre Cuma namazları yasaklandı mı? Bu hafta Cuma namazı kılınacak mı? İşte tüm detaylar..

CUMA NAMAZLARI YASAKLANDI MI?

Geçtiğimiz Mart ayında başlayan Koronavirüs vakalarının artışıyla birlikte Camilerde cemaatle kılınan namazlar bir süreliğine iptal edilmişti. Geçtiğimiz hafta alınan yeni koronavirüs kararları doprultusunda Cuma namazlarının yasaklanıp yasaklanmadığına ilişkin vatandaşların aklında soru işaretleri oluştu.

Yeni alınan corona virüsü tedbirleri kapsamında Cuma namazlarına ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

BU HAFTA CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Bu hafta isteyenler cuma namazına katılabilecekler. Salgın kapsamında konuyla ilgili fetva veren Diyanet İşleri Kurulu, salgın hastalık durumlarındaki mazeretlerin cumaya namazının farz oluşunu düşüren bir durum olduğuna değindi.

Salgın tedbirleri ve elverişsiz hava şartlarının bir araya gelmesi ve son zamanlarda vaka sayılarındaki artış sebebiyle açıklama yapan Diyanet İşleri, Kovid-19 salgını sürecinde kılınacak Cuma namazları ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Açıklamada "Hastalık, şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalık da kişiye cumanın farz olmasını düşüren bu tür mazeretler kapsamındadır." denildi. İşte Diyanet'in cuma namazına ilişkin açıklaması...

DİYANET'TEN CUMA NAMAZI AÇIKLAMASI

Salgın tedbirleri ve elverişsiz hava şartlarının bir araya gelmesi ve son zamanlarda vaka sayılarındaki artış sebebiyle aşağıdaki açıklamaya gerek görülmüştür:

İslam dini hayat ile sağlığın korunması ve bunlara zarar verecek şeylerin giderilmesi yönünde son derece açık hükümler getirmiştir. Müslümanlar, bu hükümlerin gereklerini yerine getirmekle ve ilgili tedbirleri almakla yükümlüdür. Özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tedbirlerin alınması dinimizin bir gereğidir.

Ayrıca hastalıkların bazı ibadetlerle yükümlü olmayı kaldıran bir mazeret olduğu bilinen bir hükümdür. Bu bağlamda, Cuma namazıyla yükümlü olmanın şartlarından birisi de, cemaate katılmaya mani bir mazeretin bulunmamasıdır. Zira meşru bir mazeretin varlığı, Cuma namazının farziyetini düşürmektedir. Hastalık, şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalık da kişiye cumanın farz olmasını düşüren bu tür mazeretler kapsamındadır.

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını ile ilgili tedbirler, kış mevsiminin getirdiği elverişsiz hava şartlarıyla birleştiğinde, cemaatin bir kısmının camide yer bulamaması ve Cuma namazını kılamamasına yol açabilmektedir. Camide mesafe şartını sağlayacak şekilde yer bulamayanların, hem kendilerini hem de cemaati tehlikeye atacak şekilde içeriye girmeleri doğru değildir. Bu şekilde Cuma namazını kılamayan kişilere, diğer meşru mazeretlerde olduğu gibi, öğle namazını kılmak farz olmaktadır. Dolayısıyla bu durumdaki kişiler imkân buldukları bir yerde öğle namazını kılmakla yükümlüdürler. Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde sabit olduğu bilinen ve günümüze kadar ittifakla uygulanan hüküm böyledir.

Burada bir kez daha ve önemle ifade edelim ki, bulaşıcı salgın hastalığa yakalananların ve temaslı olanların cemaate katılmamaları ve karantina şartlarına riayet etmeleri dinen zorunludur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.