04 Aralık 2020 Cuma 10:33 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 10:33

Cuma namazı serbest mi? sorusunun yanıtı bugün namaza gidecek olan müminler tarafından merak ediliyor. Koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte yeni önlemler alındı. Bu kapsamda kısıtlamalar yeniden başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, Cuma namazına ilişkin açıklamada bulundu. Peki Camilerde cemaatle cuma namazı kılınacak mı? İşte konuya ilişkin detaylı bilgi ve Diyanet tarafından yapılan açıklama.

BU HAFTA CUMA NAMAZI SERTBEST Mİ?

Geçtiğimiz Mart ayında başlayan Koronavirüs vakalarının artışıyla birlikte Camilerde cemaatle kılınan namazlar bir süreliğine iptal edilmişti. Bu günün cuma olması nedeniyle Camilerde cemaatle cuma namazı kılınacak mı? sorusu yeniden gündeme geldi.

CAMİLERDE CEMAATLE CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Yeni alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaatle kılınan namazlara dair herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Yakın çevresinde pozitif vaka olmayanlar Cuma namazına gidebilirler. Öte yandan Diyanet İşlerinden konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. İşte Diyanet'in Cuma namazı açıklaması...

DİYANET'TEN CUMA NAMAZI AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, Cuma namazına ilişkin Twitter hesabından son dakika açıklaması bulundu. 'Bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tedbirlerin alınması dinimizin bir gereğidir.' denilen açıklamada, 'Meşru bir mazeretin varlığı, Cuma namazının farziyetini düşürmektedir. Hastalık, şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalık da kişiye cumanın farz olmasını düşüren bu tür mazeretler kapsamındadır.' ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, 'Bulaşıcı salgın hastalığa yakalananların ve teması' olanların cemaate katılmamaları ve karantina şartlarına riayet etmeleri dinen zorunludur.' denildi.

Diyanet'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Salgın tedbirleri ve elverişsiz hava şartlarının bir araya gelmesi ve son zamanlarda vaka sayılarındaki artış sebebiyle aşağıdaki açıklamaya gerek görülmüştür.

İslam dini hayat ile sağlığın korunması ve bunlara zarar verecek şeylerin giderilmesi yönünde son derece açık hükümler getirmiştir. Müslümanlar, bu hükümlerin gereklerini yerine getirmekle ve ilgili tedbirleri almakla yükümlüdür. Özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tedbirlerin alınması dinimizin bir gereğidir.

Ayrıca hastalıkların bazı ibadetlerle yükümlü olmayı kaldıran bir mazeret olduğu bilinen bir hükümdür. Bu bağlamda, Cuma namazıyla yükümlü olmanın şartlarından birisi de, cemaate katılmaya mani bir mazeretin bulunmamasıdır.

Zira meşru bir mazeretin varlığı, Cuma namazının farziyetini düşürmektedir. Hastalık, şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalık da kişiye cumanın farz olmasını düşüren bu tür mazeretler kapsamındadır.