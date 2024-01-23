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Güncel

Bu kadarına pes dedirtecek görüntü! Şarj aletinden çıktı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde uyuşturucu madde satıcısını suç üstü yakalayan polis ekiplerinin, şüphelinin motosikletinde yaptığı aramada bulunan bir şarj aleti içerisinde satışa hazır kokain maddesi ele geçirildi.

IHA23 Ocak 2024 Salı 07:10 - Güncelleme:
Bu kadarına pes dedirtecek görüntü! Şarj aletinden çıktı
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Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle takibe aldığı E.T.'yi uyuşturucu madde sattığı esnada suç üstü yakaladı. Karşıyaka'ya motosikletiyle geldiği belirlenen şüphelinin motosikletini arayan polis, cep telefonu şarjı adaptörü içerisine gizlenmiş satışa hazır olarak 10 paket halinde kokain maddesi buldu.

EVİNDE DE NARKOTİK MADDE ÇIKTI

Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararının ardından E.T.'nin evinde yapılan aramada ise, 588 adet yeşil reçeteye tabi sentetik hap, 3 ruhsatsız tabanca, 14 fişek ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında işlem başlatılan E.T. ve ev arkadaşı E.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken E.T. tutuklandı.

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