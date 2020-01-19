AA 19.01.2020 16:42 - Güncelleme: 19.01.2020 16:42

Bakan Özersay, Yavuz sondaj gemisinin KKTC tarafından verilen lisanla Ada'nın güneyinde yer alan "G" ruhsat sahası içerisinde kazıya başlamasıyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) açıklamalarda bulundu.

KKTC'nin bu adımı atacağını aylar öncesinden duyurduğunu anımsatan Özersay, "KKTC olarak geçmişte TPAO'ya verdiğimiz tüm lisans alanlarında tabii ki kazı yapacağız. Bu lisansları laf olsun diye vermedik, bahse konu alanlar içerisinde Kıbrıs Türk halkının da hakkı olduğunu kimse inkar etmiyor, edemiyor. O halde nasıl ki Kıbrıs Rum tarafı şirketlere verdiği lisans ile kazı yaptırıyorsa biz de bir şirket olan TPAO'ya verdiğimiz lisanslar kanalıyla kazı yaptıracağız." diye konuştu.

Özersay, Doğu Akdeniz'de en erken zamanda doğal gaz konusunda ilgili bütün tarafların iş birliği yapmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

- "ÇÖZÜM ÖNCE İŞ BİRLİĞİNDEN GEÇER"



Bölgede barış ve istikrar için tüm ilgili tarafların Kıbrıs'ta çözümü beklemeksizin bir araya gelmesi gerektiğini kaydeden Özersay, "Son iki yıldır söylediğimiz üzere çözüm, çözümden önce iş birliği yapılmasından geçer." ifadelerini kullandı.

Bakan Özersay, Kıbrıs Rum tarafının kendi hakları konusunda bunları hemen kullanabileceğini ancak Kıbrıslı Türklerin hakları söz konusuyken bunları "yarım asırdır ulaşılamayan çözüme ertelemeye" çalışmasının kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

- "RUMLAR, AKLIMIZLA DALGA GEÇMEYE KALKMASIN"



Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs'ta ne yönetimi ne de zenginliği paylaşmak istediğini belirten Özersay, Rumların siyasi eşitliği reddetmesinin yönetimi paylaşmak, doğal kaynakları tek yanlı gasbetmek istemesinin ise zenginliği paylaşmak istememesinin bir kanıtı olduğuna dikkati çekti.

Bakan Özersay, Rumların, Kıbrıslı Türklerin haklarını yok sayarak, tek yanlı ve çözümü beklemeden kazı çalışmaları yapabildiğinin altını çizerek, bu hakkın Kıbrıslı Türkler için de geçerli olduğunu söyledi.

Özersay, "Rumlar, aklımızla dalga geçmeye kalkmasın." dedi.

- ENERJİ BAKANI DÖNMEZ DUYURMUŞTU



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, perşembe günü Yavuz sondaj gemisinin yeni sondaj görevi için Lefkoşa-1 hattına hareket edeceğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy de bugün yaptığı yazılı açıklamada, Yavuz sondaj gemisinin, cuma günü KKTC hükümetinin 2011'de Türkiye Petrollerine verdiği ruhsatlar çerçevesinde, üçüncü sondaj faaliyetini gerçekleştirmek üzere Ada'nın güneyindeki "G" ruhsat sahasına intikal ettiğini belirtmişti.