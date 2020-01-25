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Cumhurbaşkanlığından önemli duyuru: Bu numarayı arayın

Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir.' ifadeleri yer aldı.

25.01.2020  03:27 - Güncelleme: 25.01.2020  03:29

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Türkiye'nin dört bin yanından afet bölgesine yardım yağıyor. Cumhurbaşkanlığı deprem bölgesine yardım ulaştırmak isteyenlerin AFAD koordinesinde olmasının önemini vurgulayarak şu paylaşımda bulundu:

"Deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir."

Cumhurbaşkanlığından önemli duyuru: Bu numarayı arayın


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