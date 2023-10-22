İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2023 Pazar / 8 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9473
  • EURO
    29,6631
  • ALTIN
    1780.41
  • BIST100
    7510.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Bu oyuna gelmeyelim'' sözleriyle uyarı: Filistin'in parayla satıldığı yalan
Güncel

''Bu oyuna gelmeyelim'' sözleriyle uyarı: Filistin'in parayla satıldığı yalan

Samsun'da konuşan Ayasofya Camii Baş İmam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, “Filistin'i parayla sattılar' diye kardeşlerimizi suçluyorlar. Tarihi gerçeklere hakikatlere tamamen ters olan bir yalandır” dedi.

IHA22 Ekim 2023 Pazar 09:51 - Güncelleme:
''Bu oyuna gelmeyelim'' sözleriyle uyarı: Filistin'in parayla satıldığı yalan
ABONE OL

Canik Belediyesi tarafından düzenlenen "Ayasofya'dan Mescid-i Aksa'ya Özgür Kudüs, Özgür Aksa" programı Ayasofya Camii Başimam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezinde Filistinli üniversiteli gençler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapılan program, hayatlarını kaybeden Filistinli şehitler ve vatan şehitleri için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kampüs Camii İmam Hatibi Recep Çaylan tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ile başladı.

"MESCİD-İ AKSA KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı konuşmada, "Tüm kalbimiz ve benliğimizle ruhumuzla Filistin'in ve Mescid-i Aksa'nın yanındayız. Buradan tekrar belirtmek istiyorum ki Kudüs, Mescid-i Aksa bizlerin kırmızı çizgidir ve asla zihinlerimizden çıkarılmamalıdır ki Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır. Mescid-i Aksa İslam'ındır ve Allah'ın izniyle kıyamete kadar ayakta kalacaktır" diye konuştu.

"STK DEĞİL TSK ZAMANIDIR"

Selahattin Eyyubi'nin 34. kuşaktan torunu Naim Zalloum ise, "El Halil şehrinde düzenlenen yürüyüşte şöyle bir pankart vardı. 'Ey Abdulhamit'in torunları ordularınızla gelin ve bize yardım edin' diyorlar. Allah razı olsun. Herkes çalışıyor elinden geleni yapıyor. Kudüs'te olsun Gazze'de olsun veya diğer ümmet coğrafyasında olsun. Fakat artık STK'nın (sivil toplum kuruluşları) değil TSK'nın harekete geçme vakti geldi" şeklinde konuştu.

"ASLINDA İBRANİCEDE JERUSALEM DE BARIŞ ŞEHRİ DEMEKTİR"

Programda son konuşmayı yapan Ayasofya Camii Başimam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, "Kudüs 3 defa İslam orduları tarafından fethedilmiştir. Fethedildiği zaman diliminde de bir Darüsselam haline gelmiştir. Yani barış yurdu haline gelmiştir. Aslında İbranicede Jerusalem de barış şehri demektir. Aslında insanların gösterdiği adalet ile orası zaten mübarek topraklardır. İnsanlara barış sunar. Orası Hazreti Musa'ya Cenab-ı Hakk'ın vahyini ilettiği Tur Dağı'nın bulunduğu topraklardır. Ama insanlar tarih içinde burayı zulumat, mezalim şehri haline getirmişlerdir" ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN PARAYLA SATILMADI"

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, "Yaptıkları zulümleri ters yüz eden, medya dili ile dezenformasyona tabi tutan bir toplumla karşı karşıyayız. Tarihi olarak genlerindeki bu yalancılık, ters yüz etme şimdi de devam ediyor. Filistin'i parayla sattılar diye kardeşlerimizi suçluyorlar. Tarihi gerçeklere hakikatlere tamamen ters olan bir yalandır. Bunu böyle bize yutturmaya çalışıyorlar. Bu oyuna gelmemeliyiz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.