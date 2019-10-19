Askere gitme hazırlığında olan oğlu Ömer’in (24) beş yıl önce İstanbul´da çalıştığı sırada PKK tarafından kaçırılıp Suriye´ye götürüldüğünü belirten Ağrılı Salih Gökçe, oğlunu almadan gitmeyeceğini söyledi. Barış Pınarı Harekatı’nı desteklediğini belirten Gökçe, Türk Silahlı Kuvvetleri’yle gurur duyduğunu, vatanı kimsenin bölemeyeceğini vurguladı. 5 yıl önce İstanbul´da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye´ye götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Ömer (24) için 17 Eylül´de oturma eylemine başlayan Ağrılı Salih Gökçe, 45 gündür beklediklerini belirterek oğlunu almadan gitmeyeceğini söyledi.

OĞLUMU İSTİYORUM

Barış Pınarı Harekatı’nı desteklediğini ifade eden Gökçe, Türk Silahlı Kuvvetleri’yle gurur duyduğunu, vatanı kimsenin bölemeyeceğini belirterek, şunları söyledi: “Oğlum Ömer askere gidecekti, Kobani’ye götürdüler bir daha geri gelmedi, bu 45’inci günümüz burada bekliyoruz, nöbete devam. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçiklerimiz orada operasyon yapıyor. Bu operasyonu tam olarak destekliyorum. Benim oğlumu kandırıp götürdüler, ben şükrediyorum ki oğlum Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı çıkmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri’yle gurur duyuyorum. Bu vatan bizim, kimse bölemez.”

BİZ YAZ KIŞ BURADAYIZ

Ağrı’dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla eyleme devam eden anne Süheyla Demir de yağmura rağmen eylemlerini sürdürdüklerini belirtti. Yaz kış demeden eylemlerini sürdüreceklerini anlatan Süleyha Demir, “Bizi kimse yıldıramaz. İnşallah çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Yağmur, kar, kış demeden çocuklarımızı bekliyoruz” diye konuştu.