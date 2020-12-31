'Bu zor günlerde dünyada 5'inci olmayı başardık'

DHA 31 Aralık 2020 Perşembe 14:54 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 14:55

İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük küresel kriz olan koronavirüs salgını nedeniyle zor bir dönem geçiren Türk Hava Yolları (THY) yapılan çalışmafları paylaştı. THY Basın Müşavirliği tarafından hazırlanan 'Havacılık tarihinin en zorlu yılı ve Türk Hava Yolları' başlıklı değerlendirmede 2020 yılı ay ay ele alındı.

2020 YILI DEPREM FELAKETİ İLE BAŞLADI

2020 yılının ilk ayında Türk Hava Yolları (THY) 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından AFAD ve Kızılay görevlilerinden oluşan 300 kişilik ekibi özel bir seferle Elazığ'a taşıdı. Bunun yanı sıra özel seferle, bölgeye gönderilecek yardım malzemeleri de kısa bir sürede vatandaşlara ulaştırıldı. THY ayrıca vatandaşların mağdur olamaması için Elazığ ve Malatya seferlerine ait biletleri ücretsiz değiştirme imkânı sağladı, bunun yanında Ankara ve İstanbul’dan Malatya ve Elazığ’a ek seferler icra edildi.

BÜYÜK SALGIN İLE YILIN İLK AYINDA TANIŞTI

Dünya Havacılık tarihinin en büyük küresel krizlerinden biri olan koronavirüs ile tüm dünya Ocak ayında etkisini göstermeye başladı. THY, ocak ayının son günlerinde pandemi kaynaklı gelişmeleri, ulusal ve uluslararası otoritelerle yakından değerlendirerek Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediği seferleri sonlandırmak zorunda kaldı. Yaşanan olağanüstü durum nedeniyle Turkish Cargo 102 ton kapasiteli kargo uçağı ile Çin’in Guangzhou şehrine ilaç, tıbbi maske, tek kullanımlık eldiven gibi birçok tıbbi yardım malzemesi ile medikal ekipman taşıdı.Şubat ayında koronavirüs vakalarının diğer ülkelerde de artış göstermesi nedeniyle İran, Güney Kore ve İtalya’ya düzenlenen seferler kademeli olarak durduruldu.

KARGO SEFER SAYILARI ARTIRILDI

Salgın nedeniyle bazı ülkelere uçuş seferlerini durdurmak zorunda kalan Türk Hava Yolları, yolcularına sağlıklı ve güvenilir bir seyahat ortamı hazırlamak adına uluslararası otoriteler ve uçak firmaları tarafından kabul görmüş ürünler ile uçaklarında dezenfeksiyon süreci başlattı. Yılın 3'üncü ayında etkisini artırarak devam eden koronavirüs vakaları nedeniyle THY, 13 Mart tarihi itibariyle Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, İsveç, Avusturya ve Hollanda seferlerini durdurdu. Mart ayının son günlerinde New York, Washington, Hong Kong, Moskova ve Addis Ababa dışındaki tüm dış hat seferleri iptal edildi. Bu süreçte Turkish Cargo, salgın nedeniyle sekteye uğrayan uluslararası gıda ve medikal ürün zincirinin sürekliliği için kargo sefer sayılarını artırma kararı aldı ve kargo uçaklarının yanı sıra Türk Hava Yolları’nın yolcu uçağı filosunda bulunan uçaklar ile de kargo taşımaları gerçekleştirildi. Nisan ayı itibariyle koronavirüs vakalarının artmasından dolayı THY iç hatlarda Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van’a icra edilen seferlere ara verildi. Bu süreçte yurt dışı uçuşlarının durdurulmasından dolayı yurt dışında mahsur kalan vatandaşlar özel tahliye uçuşlarıyla Türkiye'ye getirildi.

ÖZEL UÇUŞU 2,8 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Bir yandan koronavirüs salgınıyla mücadele eden Türk Hava Yolları 23 Nisan'da özel bir projeye imza attı. Türk Hava Yolları’na ait TK1920 sefer sayılı yolcu uçağı, TBMM’nin açılışının 100. Yılı olan ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ kapsamında özel bir uçuş gerçekleştirerek, gökyüzünde ‘’Dünyanın en büyük ulusal bayrağını’’ çizdi. Gerçekleştirilen bu uçuşu, canlı hava trafiği sitesi FlightRadar24’te toplam 2.8 milyon kişi izledi.

HAZİRAN AYINDA UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlarını durduran THY Haziran ayı itibariyle uçuşlarına kademeli olarak yeniden başladı. 3 Haziran'da Ankara uçuşuyla iç hat uçuşların başlayan şirket, 11 Haziran'da ise İstanbul-Londra seferiyle dış hat uçuşlarına başladı.

KRİZE RAĞMEN PROJELER FAALİYETE GEÇTİ

Salgın kriziyle zor bir dönem geçiren Türk Hava Yolları, bir yandan da projeleri bir bir hayata geçirmeye başladı. THY Teknik A.Ş., İstanbul Havalimanı’nda yer alan uçak bakım, onarım ve revizyon (MRO) kompleksinin önemli bir parçası olacak yeni hangarlarının inşaatını tamamladı ve İstanbul Havalimanı’nda yer alan ilk üs bakım hangarlarını, müşterilerinin hizmetine sundu. Türkiye’nin en büyük hangarları olma özelliğini taşıyan ve 60 bin metrekare kapalı alana sahip olan tesis ile Türk Hava Yolları, pandemi sonrası dönem için önemli bir projeyi hayata geçirmiş oldu.

KORONAVİRÜS AŞILARINI BREZİLYA'YA TAŞIDI

Dünyanın 127 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo, Kasım ayında Çin'de üretilen koronavirüs aşılarını yaklaşık 17 bin kilometre uçuş mesafesi uzaklıkta olan Brezilya'ya taşıdı. Pekin'den İstanbul aktarmalı olarak Sao Paulo'ya ulaştırılan aşılar ile Turkish Cargo aşı taşımalarında güvenilirliğini kanıtladı.

KYBELE HEYKELİ TÜRKİYEYE GETİRİLDİ.

Yılın son ayında 1970’li yıllarda yurt dışına kaçırılan, milattan sonra 3’üncü yüzyıla tarihlendirilen ana tanrıça ‘’Kybele’’ heykeli, ait olduğu topraklara geri getirildi. Tarihi eser taşımalarına azami dikkat gösteren Turkish Cargo, bereketin sembolü ve koruyucusu olduğuna inanılan ana tanrıça Kybele Heykeli’ni yaklaşık 60 yıl sonra ait olduğu topraklara taşıdı.

TÜRKİYE'NİN BEKLEDİĞİ AŞILARI THY TAŞIDI

Çinli Sinovac tarafından üretilen ve Sağlık Bakanlığı'nın tedarik ettiği koronavirüs aşılar 30 Aralık tarihinde Türkiye'ye getirildi. 3 milyon doz aşı düzenlenen Türk Hava Yolları'nın uçağıyla Pekin'den Ankara'ya getirildi.

ÇALIŞANLARIMIZA SAHİP ÇIKTIK

2020 yılı değerlendiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı “Sektörün, tarihinin en ağır krizini yaşadığı ve en ağır kayıplarını verdiği bir yıl oldu. Dünyanın en büyük şirketlerinin, çok büyük kayıplar karşısında devletlerine yaslanmak zorunda kaldığı bir dönem yaşadık. Dünyadaki bu büyük milli bayrak taşıyıcılar, devletlerinden yardım paketi alırlarken, diğer yandan da çok ciddi anlamda çalışanlarını işten çıkartmak suretiyle tasarruf etmeye çalıştılar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurunda son noktasını koyduğumuz sendikalarla olan süreci tamamlayarak, çalışanlarımızla belli bir ücret indirimi karşılığında çalışanlarımızın ve şirketimizin karşılıklı fedakârlığı ile markamıza ve çalışanlarımıza sahip çıktık" diye ifade etti.

UÇAKLARIMIZI YERE İNDİRMEK ZORUNDA KALDIK

Koronavirüs nedeniyle zor bir dönem yaşadıklarını hatırlatan Aycı, "Bazı pilot arkadaşlarımızı ve diğer birimlerden arkadaşlarımızı kaybettik. Bu süreçte yeni adımlar attık ve gelişmelere süreç içerisinde çok hızlı uyum gösterdik. Yardım paketleri organizasyonları ve tahliye seferleri yapıldı. Devletimizin bu anlamdaki desteğine biz de Türk Hava Yolları olarak katkı sağladık. Bu süreç içerisinde uçaklarımızı ciddi anlamda yere indirmek zorunda kaldık. Yere indirdiğimiz yolcu uçaklarımızın bir kısmını hemen kargo uçağına çevirdik ve kargo taşımacılığına ağırlık vererek krizi fırsata çevirerek kargoyu dünyada en hızlı büyüten şirket konumuna geldik. Aynı zamanda da yolcu uçaklarını kargo uçağı olarak kullanan şirketler arasında öncü olduk ve başlatan olduk. " dedi

GİDERLERİNİ YÜZDE 53 KISARAK AVRUPA'DAKİ ÖNCÜ ŞİRKET OLDU

Krize rağmen Eurocontrol verilerine göre Avrupa’nın en çok uçan hava yolu şirketi olduklarını ifade eden Aycı, konuşmasına şöyle tamamladı.

"Elbette dünyanın en çok ülkesine uçan, dünyada en fazla uluslararası noktaya hem yolcu hem de kargoda 1 numara olarak uçan hava yolu şirketinin pandemi sürecinde de kendi bölgesinde ve Avrupa’da en çok uçan hava yolu olması da ayrı bir gurur vesilesidir. Tabii ki bu zor günlerde, dünyada da en çok uçan 5'ini şirketi olmayı başardık. Amerika’daki ‘’beş yıldızlı global hava yolu’’ olarak seçilme ve ‘’Avrupa’nın en iyi kargo şirketi’’ ödülünü aldık. Bu zor ve sıkıntılı yılı da Türk Hava Yolları yine başarıyla kapatmayı başardı. Turkish Cargo, bu süreçte dünyanın dört bir yanına aşı üreticilerinin aşılarını taşıyor. Giderlerimizi % 53 kısarak bu anlamda Avrupa’daki lider şirket olduk. Üçüncü çeyrek sonu bilançolarımız açıklandığında; Avrupalı taşıyıcılar, Türk Hava Yolları’ndan 10 kat daha fazla zarar ettiler. Zararları bizden çok daha büyük oldu. Toplam tüm şirketleriyle 65 bin istihdamla birlikte Türk Hava Yolları, Türkiye’nin 5 büyük istihdam şirketinden de biri haline geldi. Dünyada aşı ve tıbbi ilaç taşımasında da ilk 3 şirketten birisi Türk Hava Yolları Kargo’dur."