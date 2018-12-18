BUDO'dan sefer iptalleri edildi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yarın yapılması planlanan Mudanya-Eminönü/Sirkeci 07.00 ve 09.30, Eminönü/Sirkeci-Mudanya 08.30 ve 11.00, Mudanya-Armutlu (İhlas) 09.30 ve Armutlu (İhlas)-Eminönü/Sirkeci 10.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

İşletmenin bugün saat 20.00'ye kadar olan bazı seferleri de hava şartları nedeniyle iptal edilmişti.