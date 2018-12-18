BUDO'dan sefer iptalleri edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
- AA
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yarın yapılması planlanan Mudanya-Eminönü/Sirkeci 07.00 ve 09.30, Eminönü/Sirkeci-Mudanya 08.30 ve 11.00, Mudanya-Armutlu (İhlas) 09.30 ve Armutlu (İhlas)-Eminönü/Sirkeci 10.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.
İşletmenin bugün saat 20.00'ye kadar olan bazı seferleri de hava şartları nedeniyle iptal edilmişti.
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