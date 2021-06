07 Haziran 2021 Pazartesi 09:31 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:31

Bugün ne sınavı olduğu vatandaşlarca merak ediliyor. MEB, sınav öncesi yaptığı duyuruda, sınav saatine ilişkin bilgi verirken adaylara sınav salonlarına katılım sürelerine dikkat etmeleri gerektiğine ilişkin hatırlatmada bulundu. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak olup, ilk oturum 9.30'da, ikincisi ise 11.30'da başlayacak. Peki Bugün ne sınavı var 2021? Bu hafta sonu ne sınavı var? İşte detaylar...

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınav bugün uygulanıyor.

LGS sınavı, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirilecek. 8.sınıf öğrencilerinin katılım gösterdiği LGS sınavı, 2 oturum halinde uygulanacak olup, ilk oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.



Lise öğrenimi için sınava katılım sağlayan 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS sınavına ilişkin Covid-19 tedbirleri alınmış olup, salgın nedeniyle okul bahçesine veliler alınmayacak. Sınava girecek olan öğrencilerin refakatçileri kısıtlamadan muaf olacaklar.

Sınav başvuruları merkezi olarak yapılan öğrenciler, bu yıl da sınava kendi okulunda girecek. Öğrenciler, okulundaki bina, sıra numarası gibi bilgileri içeren LGS sınav belgesi alma işlemini e-Okul üzerinden yapabilecek.

LGS SINAVINDA KAÇ SORU VAR?

Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli türünde toplam 90 soru sorulacak.

Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır

LGS ilk oturum kacta bitiyor? LGS sözel bölüm kaç dk?

Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

i. Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

Sınav sonuçları, 30.06.2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlilerinin Kovid-19 risk durumları takip edilecek. Riskli olduğu tespit edilen görevlilerin, görevleri iptal edilecek. PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrenciler ise ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava alınacak.

