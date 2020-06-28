Bugün sokağa çıkma yasağı kaça kadar sürecek? Bugün sokağa çıkma yasağı kaçta bitiyor? Pazar sokağa çıkma saatleri

28 Haziran 2020 Pazar 10:53 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 10:53

İki buçuk milyondan fazla öğrencinin ter dökeceği üniversite sınavı YKS için ikinci maraton bugün başlıyor. Bugün sokağa çıkma yasağı kaçta bitiyor, Bugün sokağa çıkma yasağı kaça kadar sürecek? şeklindeki sorular günün en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor.

Dün YKS'nin ilk oturumu nedeniyle saat 15.00'a kadar sokağa çıkma yasağı sürmüştü. Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi yapılacağı bugün de ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Peki bugün sokağa çıkma yasağı kaça kadar sürecek? Dün sabah 10:15'te başlayan YKS'nin 1. Oturumu olan TYT, 13:00'de sona erdi. Aynı şekilde bugün de YKS'nin 2. Oturumu olan AYT ve 3. Oturum sınavı YDT yapılacak. Peki Bugün sokağa çıkma yasağı kaçta bitiyor? İşte Pazar sokağa çıkma saatleri

Normalleşme adımları ile kaldırılan sokağa çıkma yasağı son iki haftada sınavlar nedeniyle geri döndü. Geçtiğimiz hafta LGS için uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta da Cumartesi ve Pazar günü YKS için uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu kez gece 00:00’da değil, akşamüzeri bitirilecek.

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇA KADAR SÜRECEK?

ÖSYM tarafından aktarılan bilgilere göre AYT saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YDT ise 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek. Sınav çıkışı karışıklık olmaması nedeniyle bugün sokağa çıkma yasağı saat 6 buçuğa kadar sürecek.

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BİTİYOR?

YKS nedeniyle yaşanacak yoğunluğu azaltmak amacıyla Cumartesi ve Pazar günü ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bugünkü sokağa çıkma yasağı saat 09:30'da başladı 18:30'da bitiyor.

Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

YASAĞA TURİZM MUAFİYETİ

İçişleri Bakanlığı, yerli ve yabancı turistlerin sokağa çıkma yasağından muaf olacağını açıkladı. Bakanlığın açıklaması şu şekilde;

Ayrıca Bakanlığımız valiliklere gönderdiği ek istisna yazısı ile daha önceden yapılmış rezervasyonların ve bundan sonra yapılacak tur satışlarının olumsuz etkilenmemesi adına halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve yabancı turistlerin;

a) Rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları (Gerek havaalanı, otogar, gar, liman gibi toplu ulaşım araçlarının varış noktaları ile konaklama tesisleri arasındaki transferleri gerekse özel araçlarla gerçekleştirecekleri şehirlerarası yolculuklar),

b) Plajlardan yararlanmaları (konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması halinde halk plajları dahil),

c) Müze ve ören yerleri ile tarihi/kültürel/dini anıtları/ibadethaneleri/türbeleri ziyaretleri, bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanları kısıtlamadan muaf tutulacak.

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