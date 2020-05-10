Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün Anneler gününde sokağa çıkma yasağı var mı?

10 Mayıs 2020 Pazar 10:48 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 10:48

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu anneler gününü kutlamak ve annesine çiçek, hediyeler almak isteyenlerin çok merak ettiği konulardan birisi. Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle 24 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Peki sokağa çıkma yasağı uygulanan iller için bugün sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını normalleşme süreci kapsamında bir genelge yayımladı. İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre; Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Anneler Günü'nde sokağa çıkma yasağı var mı? Anneler günü ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde.

BUGÜN (ANNELER GÜNÜ'NDE) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

24 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı, bugün de geçerli olacak. 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan sokağa çıkma yasağı kapsamında daha önce yasak dahilinde olan 7 büyükşehirde ise kısıtlama uygulanmayacak. Geri kalan 24 ilde ise 65 yaş üstü vatandaşlar hariç sokağa çıkmak yasak. Bugün yalnızca 65 yaş üstü yaşlılar sat 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkma yasağı izni kullanabilecekler.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

İçişleri Bakanlığı, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin illere genelge gönderdi.

Genelgeyle, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

İçişleri Bakanlığı, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin illere genelge gönderdi.

Genelgeyle, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Genelgeyle, "Şehir giriş/çıkış tedbirleri" Genelgesi kapsamında daha önce seyahat kısıtlaması kaldırılan Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerinde sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar faaliyet gösterebilecek. 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER AÇIK?

Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri, 10 Mayıs Pazar gününün "Anneler Günü" olması dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması olan 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere sadece çiçek satan iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.), valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacak) faaliyet gösterebilecek.

Genelgeyle, "Şehir giriş/çıkış tedbirleri" Genelgesi kapsamında daha önce seyahat kısıtlaması kaldırılan Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerinde sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırıldı.

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