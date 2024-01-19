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Bulgaristan, Avusturya'ya mesaj vermek için Türk tırlarını günlerce kapıda bekletiyor

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Şener, Avusturya'dan yüklenmiş Türk ve yabancı tırların Bulgaristan sınırında uzun süreli beklemeye tabi tutulduğunu belirtti.

AA19 Ocak 2024 Cuma 15:23 - Güncelleme:
Bulgaristan, Avusturya'ya mesaj vermek için Türk tırlarını günlerce kapıda bekletiyor
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UND açıklamasında görüşlerine yer verilen Şener, Avusturya'dan yüklenmiş Türk ve yabancı tırların Bulgaristan sınırında uzun süreli bekletildiğini vurgulayarak "Özellikle Avusturya'dan yük almış olan araçlar Türkiye'ye gelirken beklemeye tabi tutuluyor. Avusturya yüklerine uygulanan bekletmeler sadece Türk araçları değil diğer yabancı ülke araçları da mağdur ediyor." ifadesini kullandı.

Aynı şekilde Türkiye'den Avusturya'ya giden tırların da beklemeye tabi tutulduğunu belirten Şener, şunları kaydetti:

"Avusturya'nın Bulgaristan'ın sınırlarında daha sıkı kontrol yapılması talebi yasadışı göçün engellenmesi beklentisinden kaynaklansa da Bulgaristan Avusturya'dan Türkiye'ye gelen araçları da bekleterek yaptığı kontrollerin Avusturya tarafından hissedilmesini hedefliyor. Bu uygulamanın iki sebebi olabilir. Avusturya'nın talep etmiş olduğu sınır kontrollerini artırım talebini karşılayarak 'denetimlerin bedelini öde' şeklinde Avusturya'ya mesaj vermesi. İkincisi ise Avusturya'ya kontrollerin yapıldığını hissettirmek için Avusturya mallarını taşıyanları engelleyerek şikayetlerin Avusturya'ya gitmesini sağlamak."

"Avusturya, Bulgaristan ve Romanya'nın 30 Aralık tarihinde imzaladığı ve sınır geçişlerinde kontrolü artırmalarını kararlaştırdıkları protokol sonrasında, Bulgaristan-Türkiye geçişlerinde her iki yönde ayrımcı beklemeler başlatıldı." ifadesini kullanan Şener, şöyle devam etti:

"Bulgaristan Gümrük İdaresi konu ile ilgili 7 Ocak'ta yaptığı açıklama ile 'kontrollerimizi sıkılaştırdık Avusturya'nın isteklerini karşılıyoruz' dedi. Yanlış olan, sadece Avusturya'ya giden ve Avusturya'dan dönen araçlara beklemeler yaşatılmaya başlanmış olmasıdır. Avusturyalı ithalatçı ve ihracatçılar da bu işin mağduru. Problem o kadar ciddi boyuta geldi ki artık Avusturya Ticaret Odası üyelerine 'mümkün olduğu kadar Bulgaristan üzerinden geçmemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz' uyarısı yaptı."

Şener, yaşananları insanlık dışı olarak tanımlarken "Bulgaristan'ın Avusturya'ya mesaj vermeye çalışmak için Türk tırlarını 3-4 gün kapıda bekletmesi sürücüler açısından insanlık dışı bir uygulamadır. Bu iki ülke arasında bir meseledir ve kurban olarak tırların ve sürücülerin seçilmiş olması adil değildir. Biz tüm tarafları özellikle Avusturya tarafında bu konuda inisiyatif almaya, bu konuyu çözmeye davet ediyoruz. UND olarak AB yetkililerini, Avusturya makamlarını ve yetkili tüm kurumları yaşanan mağduriyet hakkında bilgilendirdik." değerlendirmesini yaptı.

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