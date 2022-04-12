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Yarın başlıyor... Bulgaristan'dan Türkiye kararı

Bulgaristan, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkeden, ülkelerine girişte istenen aşı sertifikasının, 13 Nisan itibariyle artık talep edilmeyeceğini açıkladı.

DHA12 Nisan 2022 Salı 22:05 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 22:09
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Bulgaristan, koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden ülkelerine girişte AB onaylı aşı sertifikası ibrazı zorunluluğu getirmişti. Koronavirüste son dönemde vakaların düşmesi ve aşılamanın ardından, Bulgaristan Sağlık Bakanlığı yeni aldığı kararla bu zorunluluğu 13 Nisan itibariyle kaldıracağını duyurdu. Konuyla ilgili haberi Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından paylaştı.

'AŞI SERTİFİKASI ZORUNLULUĞU KALDIRILDI'

Büyükelçiliğin konu ile ilgili paylaşımında, Türkiye'den Bulgaristan'a seyahatlerde Kovid- 19 aşı sertifikası, test veya hastalığın geçirildiğine dair bir belgenin ibraz zorunluluğunun olmayacağı ifade edildi. Paylaşımda, "Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada aralarında ülkemizin de bulunduğu 10 ülkeden (Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Macaristan, Polonya, Çekya, Slovakya, İsrail ve Mısır) Bulgaristan'a yapılacak seyahatlerde 13 Nisan 2022 tarihi itibariyle AB Dijital Covid Sertifikası veya benzeri bir belge talep edilmeyeceği ifade edilmektedir. 13 Nisan 2022 tarihinden sonra ülkemizden Bulgaristan'a yönelik seyahatlerde Covid-19 aşı sertifikası, test veya hastalığın geçirildiğine dair bir belgenin ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır" denildi. (DHA)

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