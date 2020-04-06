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  • CHP yine şaşırtmadı: Gaye Usluer maskelerin eve teslim edilmesine itiraz etti
Güncel

CHP yine şaşırtmadı: Gaye Usluer maskelerin eve teslim edilmesine itiraz etti

20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz maske dağıtımını PTT'nin yapacağı açıklandı. Ancak bu haber CHP'li Gaye Usluer'i rahatsız etti. Usluer, maskelerin evlere teslim edilecek olmasını 'zor ve dolambaçlı' olarak niteledi.

06 Nisan 2020 Pazartesi 07:59 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 08:01
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Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü ücretsiz maske dağıtımını PTT'nin yapacağı duyuruldu. Halkın sevinçle karşıladığı bu haber CHP'li Gaye Usluer'i rahatsız etti. Usluer, maskelerin evlere teslim edilecek olmasından memnuniyetsizliğini dile getirerek bu durumu "zor ve dolambaçlı" olarak niteledi.

İçişleri Bakanlığının geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelge ile birlikte, pazar ve market gibi sosyal alanlarda maske takmak zorunlu hale getirilmişti.

Halkın maskeye daha kolay ulaşması için çalışan Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ortaklaşa yürüttüğü ücretsiz maske dağıtımını PTT'nin yapmasına karar verdi.

Bu kararla 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz maske dağıtımına başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak. Dağıtımı PTT tarafından evlere gönderilecek.

CHP ŞAŞIRTMADI

Bu sistematik bir şekilde ilerleyecek ve halkın kolaylığı için uygulanacak olan uygulama CHP'li Gaye Usluer'i rahatsız etti.

ZOR VE DOLAMBAÇLI (!)

Usluer, maskelerin evlere teslim edilecek olmasından memnuniyetsizliğini dile getirerek bu durumu "zor ve dolambaçlı" olarak niteledi.

(Yeni Şafak)

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