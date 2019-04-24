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Bunalıma girdi evlerini yaktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bunalıma giren bir kişi, babasının evini ateşe vererek kullanılamaz hale getirdi.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde 217. Sokak'ta meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren işsiz olduğu bildirilen 36 yaşındaki Y.A. babasına ait evi ateşe verdi. Kısa sürede alevler evi kaplayarak büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, evi yakan A.Y. Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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