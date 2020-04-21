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Güncel

Siirt'te kaçak salep soğanı toplayan kişiye 73 bin 747 lira ceza verildi

Siirt'in Tillo ilçesinde koruma altındaki salep soğanlarını kaçak toplayan kişiye 73 bin 747 lira ceza uygulandı.

AA21 Nisan 2020 Salı 14:20 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 14:20
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İkizbağlar köyündeki kolluk devriyesi sırasında, H.A'nın çeşme önünde çuvallardaki salep soğanını topraktan arındırmak için yıkadığını fark etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 16 çuvalda 378 kilogram salep soğanı buldu.

Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğüne bildiren ekipler, H.A'yı gözaltına aldı.

H.A'ya "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan 73 bin 747 lira idari ceza uygulandı.

Salep soğanları, uygun koşullarda yeniden doğaya kazandırılması için Siirt Üniversitesine teslim edildi.

Filyasyon ekibi 'dedektif' gibi çalışıyor

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