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  • Burcu Köksal'ın çıkışı ortakların arasını açtı! DEM'den CHP'ye peş peşe ayar: Bu ağır ifadelerin oluşturacağı sorunlar olur
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Burcu Köksal'ın çıkışı ortakların arasını açtı! DEM'den CHP'ye peş peşe ayar: Bu ağır ifadelerin oluşturacağı sorunlar olur

Kandil'den gelen talimatla kirli ittifaka imza atan CHP ve DEM Parti'nin arası Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın sözleri nedeniyle açıldı. Köksal'ın 'Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak' çıkışı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda panik başladı. DEM Parti'den gelen son açıklama ise krizi tırmandırdı: Bu ağır ifadelerin oluşturacağı sorunlar elbette olur.

8 Mart 2024 Cuma 12:54 - Güncelleme:
Burcu Köksal'ın çıkışı ortakların arasını açtı! DEM'den CHP'ye peş peşe ayar: Bu ağır ifadelerin oluşturacağı sorunlar olur
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Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde DEM'lendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak görüşmeleri hakkında "gizli değil açık açık görüşeceğiz" dedi. Kandil'den gelen talimatla 'kent uzlaşısı' adı altında kirli ittifaka imza atan CHP ve DEM arası görüşmeler devam etti. CHP, İstanbul Esenyurt'taki belediye başkan adayını geri çekerek DEM'i destekledi. Mersin ve Adana'da da CHP, DEM Parti adaylarına destek verdi. Ortak mitinglerde teröristbaşı Öcalan lehine atılan sloganlar, CHP'lilerin de tepkisini çekti.

Yerel seçime sayılı günler kala ise CHP ile DEM arasında Afyonkarahisar krizi patlak verdi. CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın miting konuşmasında "Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" çıkışı ittifakı gerdi.

ÖZEL 'SÜRÇÜLİSAN' DEDİ, İMAMOĞLU KAPIYI GÖSTERDİ!

Özgür Özel ise "Küçük bir sürçülisan oldu. Aman başkanım sen düzelt dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, Uşaklılara, Afyonlulara açıktır" sözleriyle durumu yumuşatmak istese de gerilim devam etti. Burcu Köksal'dan geri adım gelmezken Ekrem İmamoğlu "Ben belediye başkanı olursam 'Şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" diyerek Köksal'a ayar verdi.

ÖZEL'DEN BEYANNAME ADIMI

Seçimi kaybetme korkusu ile ne yapacağını şaşıran Özgür Özel ise bir beyanname ile belediye kapılarının tüm siyasi partilere açık olduğunu söyledi. CHP lideri Özgür Özel taahhütname anlamına da gelen bu metni, imzalamaları için tüm adaylara göndereceklerini ifade etti. CHP ve DEM arasındaki gerilim sürerken taraflardan da açıklama geldi.

DEM'DEN ÇOK SERT AÇIKLAMALAR

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç, bir yandan CHP ile yapılan ittifakı itiraf etti. Bir yandan da "İttifak yaptığımız, Kent Uzlaşısı yaptığımız yerlerde tabii ki sürecin bir parçası, paydaşı CHP'dir. Bunu gizleyecek ya da sakınacak bir durum bizim açımızdan YOK. CHP için varsa onu bilemem" diyerek CHP'ye Köksal'ın sözleri üzerinden ayar verdi.

DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç'un da CHP'ye yönelik sözleri hayli sertti: Burcu Köksal'ın açıklaması herkesin hafızasında yer etti. Herkes bu açıklamayı bir düşündü hafızasının bir yerine yerleştirdi. Bu ağır ifadelerin oluşturacağı sorunlar elbette olur.

  • DEM Parti
  • burcu köksal

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