Burdur'da 3 otomobil kurşunlandı

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ikamet eden bir araç kiralama firmasının sahibi, park halindeki üç aracının kaporta ve camlarında kurşun izlerinin olduğunu fark etti.

Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.