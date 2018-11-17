Burdur'da 3 otomobil kurşunlandı
Burdur'da park halindeki 3 otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
- AA
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ikamet eden bir araç kiralama firmasının sahibi, park halindeki üç aracının kaporta ve camlarında kurşun izlerinin olduğunu fark etti.
Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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