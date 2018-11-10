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Burdur'da bakır kablo hırsızlığı olayına karıştıkları tespit edilen 4 kişi tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesinde bir çimento fabrikasına hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

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Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Kasım 2018'de ilçeye bağlı Kızılkaya beldesinde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında meydana gelen bakır kablo hırsızlığı olayına karıştıkları tespit edilen 5 şüpheli Antalya'da yakalandı.
 
Bucak İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen 5 zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi.
 
Zanlılardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 
Burdur'un Bucak ilçesinde bir çimento fabrikasına hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen şüpheliler ile jandarma ekipleri arasında silahlı çatışma çıkmış, olay yerinden kaçmaya çalışan bir zanlı, vurularak etkisiz hale getirilmişti.

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