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Burdur'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi

Burdur'un Yeşilova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu belirlenen mezar steli ele geçirildi.

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Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harmanlı Köyünde yaşayan R.T'nin elinde tarihi eser bulundurduğunu tespit etti.

Yeşilova Cumhuriyet Savcılığı'ndan karar çıkarılarak, şüphelinin evinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu belirlenen mezar steli bulundu.

Ele geçirilen tarihi eser Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli R.T'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan ekipler, merkeze bağlı Günalan köyü Leften Yaylası birinci derece sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişiyi de suçüstü yakaladı.

Operasyonda şüphelilerin kazı yaparken kullandığı karot makinesi, makineye ait 8 delici başlık, kamera, balyoz, çekiç, akü ve 10 metre elektrik kablosuna el konuldu.

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